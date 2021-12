Marika di Uomini e Donne ha un ex marito? La dama del trono over che ha frequentato Armando Incarnato svela tutto

Una delle dame più belle del Trono Over di Uomini e Donne è Marika Geraci, donna di 35 anni di Palermo che dal suo ingresso nello show ha immediatamente stregato uno dei cavalieri storici del programma condotto da Maria De Filippi: Armando Incarnato. La Geraci è stata subito al centro dello show, contesa da Marcello e Armando. Mora e sensuale, in molti si chiedono chi è l’ex marito di Marika di Uomini e Donne.

In realtà, a svelare tutto è la stessa dama del Trono Over. Come ha raccontato la stessa donna in studio, non è mai stata sposata nella sua vita, né ha avuto figli. Insomma non c’è nessuna grandissima storia d’amore che ha voluto citare, probabilmente vuole trovare l’uomo della sua vita nel programma. Sarà la volta buona? Marika ha 35 anni ed ha ammesso che, nonostante non ce ne sia stata finora la possibilità, le piacerebbe avere dei figli e mettere su famiglia. Insomma Marika pensa in grande, ma per ora sta iniziando ancora a muovere i suoi primi passi nel parterre di Uomini e Donne.

Anticipazioni Armando e Marika: che lite!

Marika ha ammesso di essere stata molto presa da Armando. La ha frequentato anche Marcello, motivo per cui è finita la sua conoscenza con il cavaliere napoletano.

Con lo storico protagonista del Trono Over è stato un percorso molto tortuoso all’interno del programma finito in malo modo. Dalle ultime notizie su Uomini e Donne si evince che in studio si è parlato di una telefonata di Marika registrata da Armando che la dama non ha voluto far ascoltare ai telespettatori. Per questo motivo tra i due è scattata un furiosa lite in studio.

