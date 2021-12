Anticipazioni Uomini e Donne Over ultima registrazione, Gemma stupisce con Stefano

Uomini e Donne, vediamo le anticipazioni che riguardano il trono over e in particolare la situazione di Gemma Galgani, che dopo la storia con Leonardo sta conoscendo Stefano.

È sempre al centro del trono over Gemma Galgani, una delle dame ormai storiche del programma tornata protagonista del parterre dopo la pausa dovuta al suo contagio da covid-19. La donna ha recentemente conosciuto il cavaliere Leonardo, per cui ha perso immediatamente la testa, tanto che si è arrivati a parlare addirittura di una possibile uscita insieme dal programma. Come spesso è accaduto però nelle precedenti frequentazioni della donna, la fretta dei primi tempi si è dissipata davanti ai primi ostacoli e ora la relazione tra i due si è raffreddata, sia per alcune titubanze di Leonardo che per la presenza di un nuovo cavaliere per la dama.

Uomini e Donne, le anticipazioni su Gemma

Negli ultimi giorni ha fatto il suo ingresso nel parterre un nuovo cavaliere, Stefano, proveniente da Fregene. L’uomo è arrivato per corteggiare Gemma e può approfittare dello stallo che si è creato tra la donna e Leonardo. Inizialmente la donna non voleva conoscerlo, per non far arrabbiare Leonardo, ma poi ci ha ripensato e, come prevedibile, Leonardo non l’ha presa bene.

Insomma c’è una nuova conoscenza in vista per Gemma, pronta a uscire con Stefano e a conoscerlo meglio. Sarà interessante vedere come la donna si troverà col cavaliere e se ci uscirà per reale interesse o solo come reazione al raffreddamento della storia con Leonardo. E in tutto questo ovviamente c’è Leonardo, che rimarrà a casa stavolta, ma tornerà alla carica per tornare a fare breccia nel cuore di Gemma? La trama s’infittisce e nelle prossime puntate di Uomini e Donne sicuramente scopriremo come si evolverà la situazione.

