Anticipazioni Uomini e Donne Matteo: decisione drastica su Martina e Federica

Uomini e Donne, vediamo le anticipazioni che riguardano il tronista Matteo Ranieri, chiamato a prendere una decisione drastica sulle corteggiatrici Martina e Federica.

Va avanti il percorso di Matteo Ranieri all’interno di Uomini e Donne. Il tronista ha deciso di tornare all’interno del programma dopo la fine della sua storia con Sophie Codegoni e ora sta cercando nuovamente l’amore all’interno del dating show. Per lui si sono subito presentate due corteggiatrici, Martina e Federica, con cui ha iniziato a uscire. Ora, però, per il ragazzo arriva il momento di fare una decisione drastica, imbeccato dalla dura reazione di una delle due corteggiatrici, che non sta gradendo particolarmente l’atteggiamento del tronista. Scopriamo tutti i dettagli.

Uomini e Donne, le anticipazioni su Matteo

Tra Martina e Federica, per Matteo spunta anche un’altra corteggiatrice, che porta il ragazzo a dover mettere da parte una delle due ragazze con cui è uscito. Su chi ricade la scelta? La donna accantonata è Martina Viali, la prima a catturare l’interesse del tronista e finita subito al centro dell’attenzione per l’incredibile somiglianza con Sophie Codegoni, ex fidanzata di Matteo conosciuta proprio nella sua precedente avventura a Uomini e Donne.

Il feeling tra i due sembrava palpabile, dopo le prime uscite c’è stato anche un bacio appassionato, ma poi è calato il gelo. Matteo ha progressivamente accantonato Martina per conoscere meglio Federica e ora ha deciso proprio di lasciarla a casa, concentrandosi anche su una nuova corteggiatrice. Dura la reazione della ragazza, che per usare un eufemismo non ha gradito l’atteggiamento di Matteo e chiede a gran voce dei chiarimenti. Presto dunque vedremo un acceso confronto tra i due, con Matteo che sarà chiamato a fare la sua scelta definitiva su Martina, se interrompere definitivamente la conoscenza o se magari riprovarci. Intanto, procede la frequentazione con Federica, l’altra corteggiatrice di Matteo Ranieri.

