Marine Vacth è l’attrice di origini francesi che interpreta la fata turchina da grande in Pinocchio di Matteo Garrone del 2019 con la partecipazione di Benigni. Scopriamo chi è e la sua vita privata

Il film Pinocchio di Matteo Garrone con interprete Roberto Benigni è in tv su Rai 1. Di sicuro non sfugge la bellezza austera della protagonista femminile della pellicola: chi è la fata turchina da grande? È l’attrice Marine Vacth che interpreta la fata di Pinocchio da adulta. Scopriamo di più sulla vita privata della diva: chi è il marito famoso e suo figlio.

Marine Vacth interpreta la Fata Turchina: la carriera

Marine Vacth è modella e attrice di origini francesi, nata a Parigi il 9 aprile 1991 ha attualmente 30 anni di età mentre quando è stato girato il film Pinocchio di Matteo Garrone di anni ne aveva 27. Alta 1,71 metri grazie alla delicatezza dei suoi tratti somatici ha iniziato fin da giovanissima nel mondo della moda. La sua passione è sempre stata la recitazione, la modella è stato solo un breve percorso per poi approdare al cinema, dove parte la sua carriera: ha esordito al cinema nel 2011 con “Ma part du gâteau” iniziando così la scalata verso il successo.

Tra i film che ha fatto la Fata Turchina da adulta segue poi Ce que le jour doit à la nuit e raggiunge così la popolarità con il ruolo da protagonista in Giovane e bella. La svolta della sua carriera è quando fa scandalo con Doppio amore diventando in Francia una diva. In italia diventa famosa nel 2019 con Pinocchio di Matteo Garrone dove accanto a Benigni interpreta la Fata Turchina da grande. Viene scelta dal regista dopo la rinuncia di Matilde De Angelis, l’attrice ha dichiarato che sul set e come nel sesso bisogna lasciarsi andare.

Chi è il compagno famoso della Fata Turchina da grande

Nel film Pinocchio di Matteo Garrone la Fata Turchina da adulta appare eterea, bella e austera. Nella vita privata Marine Vacth ha un marito famoso: il celebre fotografo francese Paul Schmidt. I due si sono conosciuti in ambienti di lavoro diversi anni fa. I due hanno un figlio avuto nel 2014, Henri che ha oggi 8 anni di età. Il profilo Instagram dell’attrice è @vacht_marine .

