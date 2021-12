Pinocchio, dove è stato girato il film del 2019: location

Pinocchio, dov’è stato girato il film di Matteo Garrone ispirato alla leggendaria favola di Collodi: vediamo tutte le location della pellicola.

Questa sera su Rai1 andrà in onda, in prima serata, il film del 2019 di Matteo Garrone dedicato alla leggendaria favola di Carlo Collodi che ha incantato generazioni intere di bambine. Pinocchio è uno dei personaggi più famosi e amati, al centro di tantissime realizzazioni cinematografiche che hanno avuto un riscontro di successo pazzesco. Dal celebre classico della Disney al film di Roberto Benigni, fino all’ultima reintepretazione di Matteo Garrone, che ha ottenuto un grande successo sia in termini di pubblico che di critica, con addirittura due candidature agli Oscar. Vediamo dunque dov’è stato girato il film di Matteo Garrone, in onda stasera su Rai1.

LEGGI ANCHE: Film Disney Natale e Capodanno 2021: guida tv

Pinocchio di Garrone: dov’è stato girato

La celebre storia del burattino diventato bambino prende vita in diverse location italiane nell’opera di Garrone. Le riprese si sono svolte tra la Toscana e la Puglia, con anche alcuni ciak nel Lazio. Il film si colloca principalmente intorno a Firenze, in particolare nelle località di Castello, Sesto Fiorentino, Peretola e Osmannoro. Il villaggio di Geppetto si trova a Sinalunga, in Val di Chiana senese, per la precisione nella frazione di La Fratta. Nella scena finale del film appare invece Villa Catena, che si trova a Poli, in provincia di Roma.

Molte scene sono state girate in Puglia, in provincia di Bari e di Brindisi. Ad esempio, la casa della Fata Turchina si trova a una decina di chilometri dal paese di Altamura, mentre l’incontro tra Pinocchio e i famigerati il Gatto e la Volpe avviene nella famosa cittadina di Ostuni, uno dei borghi più incantevoli della Puglia. Il teatro di Mangiafuoco, interpretato dal mitico Gigi Proietti, si trova a Noicattaro, e infine il mare pugliese fa da casa al Pescecane.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI