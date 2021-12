Chi è la moglie di Emilio Solfrizzi: storia d’amore e figli

Emilio Solfrizzi, chi è la moglie del noto attore comico: scopriamo tutto sulla donna, sulla loro storia d’amore e sulla loro famiglia.

Emilio Solfrizzi è uno dei volti più noti del cinema italiano. Tantissimi i suoi ruoli, soprattutto in commedie di successo, l’attore barese si è consacrato sul grande schermo dopo aver mosso i primi passi nella recitazione a teatro ed essersi ero noto in televisione tra la sua esperienza a Striscia la Notizie e in diverse fiction. Scopriamo qualcosa in più ora sulla sua vita privata, dall’identità della moglie ai dettagli della loro vita sentimentale.

Emilio Solfrizzi, chi è la moglie

L’attore barese è sposato dal 1994 con Renata Del Turco, responsabile dell’ufficio legale del parco scientifico Tecnopolis. L’uomo ha parlato diverse volte della loro storia d’amore, ammettendo di essere ancora molto innamorato della donna, nonostante ormai stiano insieme da tantissimo tempo. L’uomo ha raccontato che quando si sono conosciuti è stata Renata e regalargli delle rose, sovvertendo l’usanza che deve essere l’uomo a regalare dei fiori. Questo modo di intendere la relazione ha colpito Emilio Solfrizzi, che nel 1994 ha sposato Renata Del Turco senza mai più lasciarla.

La coppia ha anche avuto due figli, di nome Francesco e Luca, ed Emilio è molto legato alla sua famiglia, ha raccontato di passare molto tempo sia con la moglie che con i figli e di fare di tutto per assecondare i propri desideri. L’attore ama tantissimo la sua famiglia, ma cerca di tenerla il più possibile al riparo dalle telecamere. Di Renata infatti non conosciamo moltissimi dettagli, la donna ha sempre voluto tenere celata la propria privacy e ci è riuscita nonostante le difficoltà date all’essere sposata con un uomo così famoso.

