La forma dell’acqua: trama e significato del film

La forma dell’acqua, vediamo la trama e il significato del film di Guillermo del Toro, vincitore di diversi premi Oscar nel 2018 tra cui quello per il miglior film.

La forma dell’acqua è uno dei film più premiati degli ultimi anni. Vero e proprio capolavoro firmato da uno dei più grandi registi del mondo come Guillermo del Toro, vincitore di ben quattro statuette nell’edizione del 2018 degli Oscar, tra cui quella per il miglior film e quella per il miglior regista al cineasta messicano. La forma dell’acqua è un film bellissime e intenso, dal significato molto enigmatico. Vediamo dunque la trama e proprio il significato che c’è dietro al miglior film del 2018.

La forma dell’acqua: la trama del film

Elisa, interpretata da Sally Hawkins, è una donna affetta da mutismo e lavora come inserviera in un laboratorio scientifico a Baltimora. Il film si muove nel classico clima da guerra fredda e la protagonista, insieme alla collega Zelda (Octavia Spencer) scopre un grosso segreto governativo: una creatura anfibia, dalle sembianze umane, che viene tenuta prigioniera proprio all’interno del laboratorio.

Elisa però, muta e abituata a vivere come “sott’acqua” riesce a empatizzare immediatamente con quella creatura e dopo averci legato la salva da morte certa, portandola via dal laboratorio e intraprendendo con lei una relazione sentimentale profondamente emotiva.

La forma dell’acqua: il significato del film

Il nodo della pellicola è proprio questa comunicazione che si instaura tra due entità che non vengono comprese da nessuna, che vivono in un mondo loro ma che trovano il modo di unire i propri due mondi. Il clima fiabesco cela la cruda realtà del mondo, segnato dal pregiudizio che porta a isolare a considerare delle minacce tutto ciò che non si riesce a comprendere, tutto ciò che risulta diverso. È chiaro, il riferimento sociale che soggiace alla forma dell’acqua, ossia come la diversità è una minaccia solo per chi non vuole scoprirla e la percepisce con diffidenza, chiudendo a ogni tipo di comunicazione.

