Pinocchio bambino, chi è l’attore del film di Matteo Garrone

Pinocchio, chi è l’attore che interpreta il bambino nel film di Matteo Garrone: scopriamo tutto quanto su Federico Ielapi.

Questa sera, su Rai1, andrà in onda in prima serata il celebre film di Matteo Garrone che reinterpreta la famosissima favola di Carlo Collodi. Il ruolo di Pinocchio nel film del 2019 appartiene a Federico Ielapi, giovanissimo, ma già un volto molto noto agli spettatori italiani per alcuni ruoli sia sul piccolo che sul grande schermo. Scopriamo dunque tutto sulla sua carriera e sulla sua avventura nel film di Garrone.

Pinocchio, chi è Federico Ielapi

Giovanissimo, eppure Federico Ielapi è gia un volto molto noto al pubblico italiano. Nato a Roma il 12 luglio 2010, lo vediamo già nel celebre film di Checco Zalone Quo Vado?, entrando nell’immaginario collettivo degli italiani come il bambino che vuole fare il posto fisso. Poi per lui c’è l’esperienza in Don Matteo, in cui veste i panni dell’orfano Cosimo, che ha assistito alla morte della madre e che viene preso sotto la protezione del famoso parroco con la bicicletta.

Non solo Don Matteo, Federico Ielapi in televisione è stato protagonista anche della fiction di Rai 1 Chiamami ancora amore, mentre al cinema ha recitato anche in Moschettieri del re – La penultima missione e Brave Ragazze di Michela Andreozzi. Il suo ruolo principale al cinema è però proprio quello di Pinocchio: Matteo Garrone lo ha voluto fortemente nella parte e Federico Ielapi ha avuto la grande occasione di condividere il set con delle vere e proprie icone del cinema italiana, come il compianto Gigi Proietti e Roberto Benigni, nonché di lavorare con uno dei migliori registi italiani come Matteo Garrone. Questa sera avremo l’occasione di ammirare il giovane attore in uno dei ruoli principali della sua carriera.

