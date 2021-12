Pinocchio al cinema: tutti i film fatti nella storia

Pinocchio è una delle storie più famose al mondo, ma quanti film sono stati fatti sulla celebre favola di Carlo Collodi? Scopriamolo.

Questa sera su Rai1 andrà in onda, in prima serata, il Pinocchio di Matteo Garrone, l’ultimo di una lunga serie di rielaborazioni cinematografiche della famosissima favola di Carlo Collodi. In molti hanno ripreso il materiale originario dello scrittore italiano e lo hanno portato al cinema, tra i prodotti più riusciti in tal senso c’è l’opera di Garrone, capace anche di guadagnare due candidature agli Oscar. Scopriamo però quanti film di Pinocchio sono stati realizzati e quali sono i precedenti dell’opera di Garrone.

Quanti film di Pinocchio sono stati fatti?

La prima, e probabilmente più famosa, trasposizione cinematografica di Pinocchio risale al 1940 e porta la firma del mitico Walt Disney. Pinocchio è stato uno dei primi classici Disney e oggi è uno dei cartoni più amati di sempre, anche se all’epoca della sua uscita fu un flop, soprattutto a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale.

Trent’anni dopo, Giuliano Cenci dà nuovamente vita al famoso burattino nel film Un burattino di nome Pinocchio, scegliendo ancora una volta l’animazione per raccontare la favola di Collodi. Un anno dopo arriva il primo adattamento non animato della storia del burattino, Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini, un lungometraggio di addirittura cinque ore che vede nel cast anche personaggi celebri come Nino Manfredi e Franco e Ciccio.

Nel 1996 arriva una rilettura particolare della favola, la versione horror delle avventure del burattino dal titolo Bad Pinocchio, e nello stesso anno esce anche Le straordinarie avventure di Pinocchio, adattamento americano della favola con Martin Landau.

Nel 2002 arriva uno dei film più famosi sul burattino, il Pinocchio di Roberto Benigni, mentre nel 2004 e nel 2012 escono altre due rappresentazioni animate come Pinocchio 3000, una rilettura in chiave fantascientifica della storia, e il Pinocchio di Enzo d’Alò, che vanta anche il contributo di Lucio Dalla.

Infine, nel 2019 è arrivato il Pinocchio di Matteo Garrone, ultimo atto finora della storia cinematografica del burattino di Collodi.

