Mentre Gloria, dalle ultime notizie su Uomini e Donne, continua ad avere dei dubbi, per Armando Incarnato arriva una nuova corteggiatrice: Beatrice . La dama ha subito attirato le attenzioni del cavaliere di origini napoletane e dell’intero parterre maschile del programma per la sua bellezza e i suoi occhi di ghiaccio.

È di origini venete, è nata e vive a Garda a pochi passi dal magico lago che di sicuro porta nel cuore. Beatrice ha 43 anni di età compiuti il giorno prima del compleanno di Maria De Filippi, portati benissimo a detta anche della conduttrice di Uomini e Donne.ha un passato importante: Beatrice come lavoro si è sempre occupata del settore abbigliamento, ha lavorato tanto per poi approdare alla ristorazione, aiuta un’amica dal bar alla pizzeria in tutte le mansioni. La dama ha un ex marito da cui si è separata da tempo e ha una figlia di 12 anni di età che ama tanto.

Ha dichiarato di essere venuta al Trono Over come nuova corteggiatrice di Armando Incarnato perché le piace il suo modo di fare e la sua schiettezza. Un lato del carattere che hanno in comune.