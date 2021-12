Uomini e Donne, chi è l’ex moglie di Armando Incarnato, la splendida mamma di sua figlia

Armando Incarnato, chi è l’ex moglie del cavaliere di Uomini e Donne, nonché madre di sua figlia? Scopriamo tutti i dettagli.

Tra i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne c’è Armando Incarnato, cavaliere che all’interno del programma sta ricercando l’amore. L’uomo infatti è stato sposato nella sua vita, prima di entrare nel programma: scopriamo chi è la sua ex moglie e la figlia che hanno insieme.

Armando Incarnato, chi è l’ex moglie

Il protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha avuto una lunga relazione, di ben 17 anni, con una donna di nome Daniela, con cui è stato sposato. I due hanno anche avuto una figlia, di nome Michelle, amatissima dal papà che si è tatuato il nome della bimba sul petto. Non sappiamo moltissimi dettagli sulla storia tra Armando e Daniela e sulla vita della donna, ma sappiamo che a un certo punto l’uomo l’ha tradita, rendendosi conto di non provare più gli stessi momenti e dando inizio a un periodo fortemente complesso della sua vita.

La separazione da Daniela è stata molto traumatica per Armando, che ha deciso così di cambiare vita, trasferendosi a Roma e tentando di farsi strada nel mondo dello spettacolo. Oltre alla carriera televisiva, Armando è un imprenditore, ha gestito una serie di saloni di parrucchiere e possiede la ditta Exclusive Luxury Hair.

L’ingresso a Uomini e Donne è arrivato nel 2018 e col tempo Armando è diventato un volto molto amato dal pubblico del dating show. All’interno del programma è uscito con moltissime corteggiatrici, ma nessuna ha saputo rubargli il cuore e, al momento, l’imprenditore napoletano è ancora alla ricerca del nuovo amore che vorrebbe trovare con così tanta forza.

Per quanto riguarda la carriera d’attore, Armando ha partecipato anche alla quarta stagione di Gomorra, senza però recitare alcuna battuta.

