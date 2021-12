Anticipazioni Uomini e Donne, Ida Platano fa dietrofront al Trono Over, c’entra Armando?

Uomini e Donne, vediamo le anticipazioni: Ida Platano è pronta a fare dietrofront nel trono Over, quali saranno le motivazioni? C’entra Armando?

Cosa succede tra Ida Platano e Diego Tavani? La donna protagonista del Trono Over è pronta a un incredibile dietrofront, c’entra qualcosa Armando? Vediamo cos’è successo e cosa ci aspetta nelle prossime puntate del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni su Ida Platano

Ida Platano e Diego Tavani saranno al centro della prossima puntata dedicata al trono over di Uomini e Donne. L’uomo ha deciso di non lasciare la trasmissione insieme alla donna e il loro rapporto è ufficialmente chiuso, ma in vista c’è un nuovo scontro tra i due, ma anche Armando è pronto a recitare un ruolo nella vicenda? Presto scopriremo tutto quanto.

Uomini e Donne, le altre anticipazioni

Oltre alla vicenda di Ida, cos’altro vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Intanto scopriremo come stanno andando le vicende degli altri cavalieri e delle altre dame del Trono Over, con Gemma Galgani che sarà presente in collegamento a causa del Covid.

Per quanto riguarda il resto, una delle domande che sta attanagliando i fan riguarda la scelta di Andrea Nicole: la donna è prossima alla fine del suo percorso all’interno del dating show e prossimamente sarà protagonista con la tanto attesa scelta tra Alessandro e Ciprian. Chi sarà la preferenza della tronista? L’attesa è tantissima per scoprirlo, bisognerà attendere le prossime puntate, ma secondo le anticipazioni, la scelta dovrebbe ricadere su Ciprian, ma sarà un’assoluta sorpresa per tutti quanti, incluso Alessandro che naturalmente non la prenderà affatto bene.

Infine, è atteso il ritorno in studio di Angela e Antonio, protagonisti del Trono Over, che annunceranno il loro imminente matrimonio, fissato per il 17 dicembre. Tante novità in vista quindi per tutti gli spettatori del dating show.

