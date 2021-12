Anticipazioni Uomini e Donne: Armando esasperato, Ida si è decisa

Uomini e Donne, vediamo le anticipazioni che riguardano il trono over del dating show: scopriamo cosa ci attende dalle vicende di Armando, Ida e tutti gli altri protagonisti.

È ufficialmente iniziata la pausa natalizia di Uomini e Donne: a partire da oggi il fortunato dating show di Canale 5 va in vacanza, per tornare direttamente dopo l’epifania, precisamente lunedì 10 gennaio 2022. Tante le trame lasciate in sospese, le cui fila riprenderanno solo con l’anno nuovo. Ci sarà da attendere, ma nel frattempo possiamo vedere le anticipazioni su cosa ci aspetta nelle puntate di Uomini e Donne che seguiranno la pausa natalizia.

Uomini e Donne: le anticipazioni del trono over

Partiamo dal trono over, dove negli ultimi tempi è tornato al centro dell’attenzione Armando Incarnato, pronto a essere protagonista anche al ritorno dalla pausa. Al momento, il cavaliere non sta frequentando nessuna dama dopo la fine della conoscenza con Marika Geraci. Questa situazione esasperante per Armando è però destinata a terminata, perché al ritorno delle trasmissioni tornerà protagonista del parterre.

Al centro dell’attenzione ci sarà anche Ida Platano, pronta a una nuova conoscenza dopo la fine della storia con Diego Tavani. Per lei il termine di questa frequentazione è stato una grande delusione, la donna era pronta a uscire dal programma col cavaliere, ma il suo rifiuto ha cambiato tutta la situazione. Nonostante lo sconforto, Ida è pronta a rimettersi in gioco e nel 2022 dovrebbero arrivare nuovi pretendenti per la sua mano.

Al centro delle attenzioni ci sarà anche un’altra storica dama del programma, Gemma Galgani, che sta vivendo una situazione complessa con Leonardo. La donna ha subito corso nella frequentazione col cavaliere, tanto che si è arrivato a parlare addirittura di un’uscita insieme dal programma. Le titubanze del cavaliere hanno però sconfortato la donna, ma la loro situazione si evolverà al ritorno della trasmissione nel 2022.

