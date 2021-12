Quest’oggi, giovedì 23 dicembre 2021, Uomini e Donne non andrà in onda. Ecco perché il programma di Maria De Filippi si è fermato e quando tornerà su Canale 5.

Tanti i programmi messi in pausa da Mediaset in questo finale di 2021. Non solo Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, dunque. Ecco quando tornerà Uomini e Donne.

LEGGI: Uomini e Donne, Chi è Beatrice nuova corteggiatrice di Armando dal passato importante

Perché Uomini e Donne non va in onda

Quest’oggi, giovedì 23 dicembre 2021, non andrà in onda la regolare puntata di Uomini e Donne, che tutti gli appassionati attendono per le 14.45. Un’amara verità da accettare per chiunque stesse seguendo con grande attenzione le sorti dei troni del programma di Maria De Filippi. Una situazione che andrà avanti per settimane. Occorrerà attendere, dunque, per scoprire la tanto attesa scelta di Roberta Ilaria Giusti, indecisa tra Luca Salatino e Samuele.

Quando torna Uomini e Donne: anticipazioni

L’attesa per il ritorno di Uomini e Donne durerà fino al 2022. Subito dopo Natale e Capodanno si tornerà a essere accolti da Maria De Filippi. Appuntamento fissato al 10 gennaio 2022. Ci sarà da divertirsi il prossimo anno. L’ex corteggiatore Matteo Ranieri, scelta di Sophie Codegoni, è tornato nella trasmissione come tronista. A entrare nelle sue grazie è stata soprattutto Martina Viali, con la quale c’è stato anche un bacio. La bella Marion potrebbe però rovinare questo idillio. Ha mostrato una personalità molto forte e promette d’essere una delle protagoniste di Uomini e Donne nel 2022.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI