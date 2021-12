Dove vedere Spiderman No Way Home, cosa vedere prima

Spiderman No Way Home è finalmente visibile al cinema: quali film bisogna vedere per arrivare preparati al meglio al nuovo grandioso film Marvel?

Il film più atteso dell’anno è finalmente arrivato: Spiderman no Way Home, capitolo finale della saga dell’uomo ragno con Tom Holland, è nei cinema dopo tantissima attesa. Il film è un concentrato di emozioni e colpi di scena, ma è anche strettamente legato ad altri film della Marvel usciti nel corso degli anni. Scopriamo dunque quali sono i film da vedere prima di Spiderman No Way Home e, se non avete visto la pellicola, consigliamo vivamente di non procedere oltre per nella lettura per evitare SPOILER.

Spiderman No Way Home: cosa vedere prima

Innanzitutto, sono assolutamente da vedere i primi due capitoli della trilogia con Tom Holland nei panni dell’Uomo Ragno, ovvero Homecoming e Far From Home. Poi, è consigliabile la visione di tutti gli Spiderman realizzati sinora, i tre capitoli con protagonista Tobey Maguire e i due con Andrew Garfield, considerando che i cattivi del film provengono da queste pellicole.

Poi, vanno visti senza dubbio sia Avengers Infinity War che Endgame, i due film che completano la lotta contro Thanos e determinano le sorti dell’intero universo. Un’occhiata potrebbe anche essere data a Capitan America Civil War, film che vede l’esordio di Spiderman nell’MCU, e anche al primo, e finora unico, film su Doctor Strange, al fianco di Peter Parker in No Way Home. Infine, per capire meglio come potrebbero articolarsi il multiverso e il prossimo futuro dell’universo Marvel, anche le serie tv Loki e Wandavision andrebbero riviste per completezza d’informazione.

Infine, se avete visto il film al cinema avrete notato la presenza di Matt Murdock, alias Daredevil, che fa il suo ingresso ufficiale nell’MCU: per l’occasione, si potrebbe anche recuperare la serie dedicata al diavolo di Hell’s Kitchen disponibile su Netflix.

