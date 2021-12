Significato del finale Spiderman No Way Home, come finisce per Venom

Spiderman No Way Home, che significato ha il finale del fil Marvel e cosa indicano le due scene post credit presenti al termine del film?

È finalmente uscito nelle sale l’ultimo capitolo della trilogia di Spiderman con protagonista Toma Holland, No Way Home, e il finale della pellicola stravolgerà per sempre l’universo Marvel. Prima di proseguire, consigliamo vivamente di continuare a leggere solo a chi ha già visto il film al cinema, per evitare SPOILER. Detto ciò, vediamo che significato ha il finale e le scene dopo i titoli di coda.

Spiderman No Way Home: come finisce e cosa significa

Come abbiamo visto, alla fine Peter Parker si sacrifica per salvaguardare l’universo e fa lanciare al Doctor Strange un incantesimo che faccia dimenticare l’identità di Peter Parker a tutto l’universo. Ne consegue che chiunque si dimentica di lui, da MJ e Ned fino a tutti gli Avengers, ma anche i nemici provenienti da ogni angolo del multiverso. Ciò significa che Spiderman esiste ancora, ma Peter Parker è come se non esistesse e vedremo le implicazioni di ciò negli eventuali prossimi film del ragno.

Nelle scene post credit vediamo poi altre novità. Prima vediamo Eddie Brock che, portato nell’universo insieme agli altri nemici di Spiderman. L’ospite di Venom si fa raccontare tutti gli avvenimenti di quell’universo da un barista, poi svanisce insieme agli altri intrusi, lasciando però li un frammento del simbionte, che fa da preludio quindi all’esordio di Venom anche nell’MCU. Che vedremo Spiderman con l’iconico costume nero nel quarto film? Non ci resta che scoprirlo.

Infine, nella seconda scena post credit vediamo quello che in pratica è il trailer del prossimo film dell’MCU, il secondo capitolo di Doctor Strange, dove vedremo il sommo stregone alle prese coi misteri del multiverso, in coppia con Wanda Maximoff. Sarà un passaggio cruciale per il futuro dell’universo Marvel, con l’introduzione definitiva del multiverso e tutto ciò che ne consegue.

