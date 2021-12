Quando torna Una Vita

Una vita, quando va in onda la fortunata telenovela spagnola di Canale 5: vediamo tutti i dettagli della programmazione televisiva della soap opera.

Anche durante queste vacanze di Natale, la telenovela spagnola Una vita non abbandona i propri spettatori. Continueremo a vedere le avventure ambientate ad Acacias 38 anche nei prossimi giorni: scopriamo tutti i dettagli della programmazione televisiva della soap e come vedere in televisione e in streaming tutte le puntate della telenovela.

Quando va in onda Una vita

L’appuntamento con la soap opera spagnola rimane fissato alle ore 14:10 su Canale 5 anche per il 24 dicembre. Non s’interrompe infatti la trasmissione della telenovela, arrivata quasi alla puntata numero 1300 della sua storia. Solo nel giorno di Natale non andrà in onda, ma lo farà regolarmente domenica 26 dicembre e anche la settimana successiva, quella che inizia lunedì 27 dicembre, col solito appuntamento su Canale 5 alle ore 14:10. Ricordiamo che, oltre che in diretta su Canale 5, la soap è visibile anche in streaming, tramite l’applicazione di Mediaset Play, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, ma anche per smart tv o altri apparecchi come Amazon Stick Fire, Google Chromecast e Timvision box, che rendono visibile l’applicazione comodamente tramite la televisione.

Una vita non si ferma dunque e nelle prossime puntate vedremo qualcosa in più sulla guerra tra i due coniugi Genoveva Salmeron e Felipe Alvarez Hermoso, la cui faida s’intreccia con la morte di Marcia Sampaio. Sarà l’inizio di una nuova storyline che regalerà tantissimi colpi di scena agli spettatori, con Genoveva che confesserà di aver ucciso Marcia dopo un falso sequestro organizzato da Felipe grazie all’aiuto di Israel Becerra. Per Genoveva dunque arriverà il momento di entrare in carcere, ma come al solito troverà un modo di cavarsela.

