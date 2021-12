Santa messa oggi in tv 24 dicembre: gli orari e i canali

Quando va in onda in tv la Santa Messa per la vigilia di Natale? Scopriamo tutti i dettagli e come seguirla in televisione.

Ormai ci siamo, il Natale è arrivato anche quest’anno, le famiglie sono pronte a raccogliersi e a festeggiare le feste, anche se il periodo storico non è semplice, col contagio da Covid-19 tornato a diffondersi in maniera preoccupante a causa del dilagare della variante Omicron. Proprio a causa delle restrizioni e della prudenza per il momento difficile, tantissime persone passeranno questo Natale a casa, preferendo l’intimità del calore familiare a lunghi viaggi lontano da casa. Vediamo dunque come sarà possibile seguire da casa uno degli eventi più attesi di ogni Natale: la celebrazione della Santa Messa.

Santa Messa in Tv: come vederla

Ci sono diversi modi per seguire la celebrazione della Santa Messa in televisione. Per quanto riguarda il 24 dicembre, sarà possibile seguirla a partire dalle 19:30 su Rai1 oppure su Tv2000, mentre in streaming può essere seguita tramite l’applicazione di RaiPlay, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, ma anche per smart tv, così da poter vedere comodamente ogni programma in televisione. Per quanto riguarda lo streaming, un’altra opzione è il canale YouTube Vatican News o l’omonima pagina Facebook.

Inoltre, il 24 a sera, alle 23:15, andrà in onda su Rai1 lo speciale Notte di Natale, col programma Viaggio nella Chiesa di Francesco, in cui interverranno diversi esponenti della comunità ecclesiastica mondiale tra cui il Patriarca di latino di Gerusalemme monsignor Francesco Patton, il vescovo libanese monsignor Rafic Warcha e il Segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin. Quest’altro sarà protagonista di un’intervista in cui si parlerà dei mutamenti apportati dalla pandemia e di come si caratterizza in questo scenario la missione della Chiesa.

