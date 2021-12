The Voice Senior 2021: i concorrenti scelti quinta puntata 23 dicembre

Va in onda la quinta puntata di The Voice Senior 2021 giovedì 23 dicembre: vediamo quali concorrenti sono stati scelti dai giudici.

Giovedì 23 dicembre è andata in onda la quarta puntata di The Voice Senior, in cui i quattro giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Orietta Berti e Loredana Bertè hanno scelto le loro voci preferite tra i concorrenti che si sono presentati in gara.

LEGGI ANCHE: Cosa vedere in tv alla vigilia di Natale

The Voice Senior 2021: i concorrenti della puntata del 17 dicembre

Proseguono le blind auditions e nuovi partecipanti si uniscono alla gara. Il primo concorrente è il fotografo romano Stefano Costa, che con la sua Hallelujah fa girare tutti i giudici e alla fine sceglie Loredana Bertè. Poi è il turno della casalinga siciliana Emma Armetta, che si presenta con Io che amo solo te e sceglie Orietta Berti. Poi tocca a Didi Balboni, che vanta anche un passato nella musica negli anni ’60, ma la sua Il tempo di morire non convince nessun giudice.

Tocca quindi a Marco Rea, che canta Unchain my hearth e fa girare tutti i coach, scegliendo Loredana Bertè. Sale quindi sul palco Oscara Luigi Cecovig, che canta Viceversa di Gabbani, scegliendo di entrare nella squadra di Orietta Berti. Quindi, l’italo-olandese Edith Alberts sceglie Loredana Bertè dopo aver cantato Diamonds are girl’s best friend.

Solo Clementino si gira per l’88enne Paolo Benedetti, che si presenta con Meraviglioso di Domenico Modugno. A questo punto tocca a Stefano Nosei, già protagonista in televisione con la sua esperienza a Club92 su Rai2. Presenta You’ve got a friend di Carole King, fa girare tutti i giudici e alla fine sceglie Clementino. Nessuno invece si gira per la catanese Teresa Modaudo e la sua Bruci la città.

Eugenia Munari, figlia del grande musicista Pierinio che ha firmato colonne sonore cult come quella di C’era una volta in America, si presenta sul palco cantando A città ‘è Pulecenella e fa girare la sola Orietta Berti, che quindi la accoglie in squadra. Nelle ultime battute Alessandro Capasso sceglie Loredana Bertè e Angelo Elli entra nella squadra di Clementino, unico a girarsi per lui.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI