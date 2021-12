Alberto Angela patrimonio: quanto guadagna e stipendio

Lo stipendio medio di un ricercatore universitario in Italia é tra i più bassi d’Europa. Scopriamo quanto guadagna Alberto Angela da conduttore

Alberto Angela è un noto divulgatore scientifico. Figlio d’arte, il papà è Piero Angela oggi al timone di Super Quark, ha intrapreso sin da subito di pari passo con gli studi la carriera televisiva. Prima gli esordi da autore di programmi scientifici poi la conduzione di Ulisse e Stanotte a Napoli. I suoi documentari da sempre sono in prima serata su Rai1. Potremmo definire Alberto Angela è un “ricercatore tv” eppure rispetto ai professori universitari i compensi sono ben diversi.

Alberto Angela patrimonio, quanto guadagna il conduttore

Lo stipendio di Alberto Angela non è mai stato reso noto dalla Rai anche se ufficiosamente è possibile farsi un’idea sul cachet del conduttore. La sua carriera si fonda su tre principali attività legate tra loro: è autore tv, conduttore e divulgatore scientifico attraverso libri e pubblicazioni. Secondo Money è possibile stabilire quanto guadagna Alberto Angela in grandi linee calcolando la cifra dell’ingaggio Rai del 2017 che ammonterebbe a 400 mila euro.

Per quantificare il patrimonio di Alberto Angela è necessario aggiungere i guadagni medi derivanti da pubblicazioni scientifiche e libri. Stando invece a quanto riportato da “Il Fatto Quotidiano”, il suo ingaggio sarebbe aumentato nel corso del tempo fino ad arrivare a 950 mila euro a stagione. Non sono mai arrivate conferme sulle cifre. Se un divulgatore scientifico in tv può avvalersi di guadagni più alti, lo stipendio medio da ricercatore universitario in Italia è di circa 30mila euro all’anno, tra i compensi più bassi in Europa.

