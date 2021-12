Via col vento è il film più visto della storia del cinema. Sapevate che il colossal è ambientato in Georgia ma è stato girato altrove? Ecco le location di Rossella O’ Hara

“Via col Vento” continua ad essere pellicola immortale, resta il film più visto di sempre battendo tutti i record di spettatori paganti nella storia del cinema con ben 9 Premi Oscar all’attivo. Il cast di attori per interpretare gli storici personaggi d’altronde era stellare nel 1938: Vivien Leigh interpreta Rossella O’Hara, Clarck Gable interpreta il marito Rhett Butler, Leslie Howard interpreta l’amante Ashley Wilkes e nel ruolo della governante Mamy c’è Hattie Mc Daniel.

Dove è stato girato “Via col Vento”: le vere location

Via col Vento è ambientato in Georgia, nel profondo Sud degli States, all’epoca della guerra di secessione. Ad Atlanta e dintorni ancora oggi è possibile visitare con tour dedicati e guida i luoghi simbolo del colossal: campi “suddisti”, piantagioni e la casa museo di Margaret Mitchel.

Eppure Via col vento non è mai stato girato ad Atlanta: Tara, la città di Rossella O’Hara che si trova nel film in Georgia, non esiste nella realtà. La tenuta che ha ispirato quella del colossal, sarebbe la famigerata “Stately Oaks”, residenza del 1839, che si trova a Jonesboro, nella contea di Clayton. La Tara della pellicola è stata completamente ricostruita ad Hollywood su di un lotto dei Selznick International Studios di Culver City.

Tra le location di Via col Vento è finta anche la grande casa di Atlanta, in cui Rossella e Rhett si trasferiscono dopo essersi sposati, riprodotto anche l’esterno delle Dodici Querce. È qui che la O’Hara pronuncia la storica frase “Domani è un altro giorno”.

È stata girata negli studios di Los Angeles anche la scena dell’incendio di Atlanta, in fiamme le scenografie di vecchi film tra cui King Kong. Infine la scena iconica in cui Rossella O’Hara giura di non dover mai più soffrire la fame è stata girata invece a Lasky Mesa, nella Simi Valley di Los Angeles.

