Anticipazioni Uomini e Donne: dopo la scelta Roberta e Samuele stanno insieme? L’indizio

Uomini e Donne, Roberta e Samuele stanno insieme? Vediamo le anticipazioni e l’indizio sui social lanciato dall’uomo che farebbe luce sulla loro situazione.

Con l’arrivo delle festività natalizie Uomini e Donne è andato in pausa e non tornerà fino al 2022. Bisognerà dunque attendere ancora un po’ per vedere venire alla luce alcune situazioni rimaste sospese prima dell’interruzione per la pausa natalizia. Tra queste c’è anche la scelta di Roberta, ormai ampiamente anticipata, ma che attende ancora la messa in onda. La tronista romana ha scelto Samuele, ma la sua scelta andrà in onda col ritorno delle trasmissioni, fissato al 10 gennaio 2022. Intanto, però, il ragazzo si è fatto scappare un indizio social che farebbe luce sulla situazione sentimentale dei due.

Uomini e Donne, le anticipazioni su Roberta e Samuele

Molti fan del dating show si stanno chiedendo se i due stanno ancora insieme e Samuele avrebbe lanciato sui social un indizio che potrebbe rivelarsi importanti. Il ragazzo ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram delle foto che lo ritraggono da solo sotto l’albero di Natale e con il cappello natalizio. In molti si sono chiesti il motivo per cui il ragazzo, fresco innamorato e in pieno Natale, abbia pubblicato una foto da solo, senza nemmeno i familiari. Ciò potrebbe essere ricondotto al fatto che prima della messa in onda della scelta di Roberta lui non può pubblicare foto che lo ritraggono con la donna. Per cui, è probabile che Samuele non abbia postato foto della tavolata con i parenti perché presente anche Roberta per l’occasione.

Insomma, le foto di Samuele confermerebbero il fatto che i due stanno insieme, sono usciti dal programma e stanno provando a costruire il proprio percorso anche fuori da Uomini e Donne. Per ulteriori conferme bisogna però pazientare e attendere il ritorno delle trasmissioni.

