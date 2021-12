Al Grande Fratello VIP è tempo di nuovi ingressi. Stando alle anticipazioni su chi entra al GF VIP c’è del clamoroso

Stasera 27 dicembre torna in diretta il Grande Fratello dopo lo stop natalizio. Secondo le anticipazioni tra stasera e gennaio nella casa più spiata d’Italia ci saranno nuovi ingressi. Chi entra nella casa del GF VIP non è stato ancora ufficializzato ma circolano clamorose indiscrezioni sui nuovo concorrenti.

A svelare un nome clamoroso il giornalista Gabriele Parpiglia nel corso del programma Casa Chi. Un nuovo concorrente potrebbe essere Delia Duran, moglie dell’ex gieffino Alex. Un triangolo senza fine quello Sorge-Belli-Duran che ha tenuto incollati agli schermi milioni di italiani.

Grande Fratello, i nuovi concorrenti

Inoltre, secondo il profilo Twitter Agent Beast potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello anche Marco Cartasegna. Ex tronista di Uomini e Donne, è soprattutto di Soleil Sorge. Insomma se dovesse essere confermato, ci sarà da divertirsi. Secondo Fanpage tra gli altri nuovi concorrenti potrebbe essere Adelaide de Martino, sorella del conduttore e già ballerino di Amici Stefano.

L’ex cognata di Belen ha una storia molto importante da raccontare. Sembra confermato come nuovo concorrente che entra al Gf Vip anche Kabir Bedi. L’affascinante Sandokan era stato annunciato dalla giornalista del Tg 5 Cesara Buonamici. Infine, sempre Agent Beast, parla di un ripescaggio tra ex concorrenti tramite televoto e non è difficile immaginare che tra questi ci potrebbe essere Alex Belli.

