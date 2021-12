Se è vero che l’Empire State Building e la Casa Bianca, così come altre location, sono quelle reali, seppur modificate in CGI per mostrare l’attacco alieno, vi sono tanti luoghi ricreati altrove. Ecco dove è stato girato Independence Day.

Il disaster movie di Roland Emmerich è uno dei più importanti della sua carriera e di certo tra i più rilevanti degli anni ’90. Un cult senza tempo che ha visto la produzione e il cast girare in numerose location, ecco quali.

Independence Day dove è stato girato

Volete conoscere tutte le location di Independence Day? Ecco le città toccate dalla produzione per la realizzazione del film cult di Roland Emmerich:

Bonneville Salt Flats, Utah

Los Angeles, California

New York City, New York

Socorro, New Messico

Washington, District of Columbia

Ben più ampio è invece l’elenco delle singole località. Eccone alcune: Donnelly Memorial Park, Kaiser Steel Mill, Millennium Biltmore Hotel Los Angeles, U.S. Bank Tower, Very Large Array e Wendover Airport.

Proviamo a scendere nel dettaglio, analizzando qualche scena nello specifico. La camera d’albergo della Firt Lady è presso il Millennium Biltmore Hotel. David (il cui luogo di lavoro è presso l’Hercules Campus) e Julius, invece, giocano serenamente a scacchi nel Donnelly Memorial Park. Dov’è la tavola calda di Russell? Al Wendover Airfield. La casa di Jasmine, invece, dove vediamo per la prima volta Will Smith? È al 6033 West 74th Street di Los Angeles.

Vi sono svariate scene che sono rimaste nell’immaginario. Una di queste è quella del panico nel tunnel, che è il 2nd Street Tunnel di Los Angeles. Sorprendentemente, invece, le persone mostrate in fuga per le strade di Los Angeles si trovano in realtà a Mateo Street & South Santa Fe Avenue. In tanti si chiedono, inoltre, se quello mostrato sia il vero Grand Canyon. Nulla da fare, le riprese sono state effettuate a Little Colorado River Gorge.

