Marisa Laurito, chi è il famoso ex marito e chi è l’attuale compagno

Marisa Laurito, scopriamo qualcosa in più sulla sua vita sentimentale: chi è il suo famoso ex marito e chi è invece il suo attuale compagno.

Marisa Laurito è una delle più famose attrici italiane. Nata a Napoli nel 1951, si fa strada con la compagnia teatrale di Eduardo De Filippo, arrivando al successo prima a teatro, poi al cinema e in televisione. Scopriamo però qualcosa in più sulla vita privata dell’attrice, sul suo celebre ex marito e sulla sua situazione attuale.

Marisa Laurito, chi è l’ex marito

La donna è stata sposata con Franco Cordova, celebre calciatore che ha calcato i campi della Serie A negli anni ’60 e ’70. L’ex giocatore è nato nel 1944 a Forlì, muovendo i primi passi nel calcio con le maglie del Flegrea e della Salernitana, arrivando quindi in Serie A grazie al Catania. Nel 1967 Cordova si trasferisce alla Roma, diventando uno degli uomini simbolo della squadra giallorossa. Il calciatore veste la maglia giallorossa fino al 1976, prima di passare all’altra squadra della Capitale, la Lazio, per poi ritirarsi dopo una stagione all’Avellino.

Nel 2001 Franco Cordova ha sposato Marisa Laurito, ma il loro matrimonio è finito dopo appena tre mesi. Niente di traumatico, semplicemente i due non sono andati d’accordo col passaggio dal fidanzamento al matrimonio e si sono lasciati in buoni rapporti.

Marisa Laurito, chi è l’attuale compagno

Attualmente, la donna ha una relazione con Pietro Pardini. I due stanno insieme da ormai più di 20 anni, anche se non si sono mai sposati soprattutto perché la donna, rimasta scottata dalla precedente esperienza, non è molto favorevole al matrimonio. Tuttavia, la donna potrebbe cedere, e ha parlato di un eventuale matrimonio, che se dovesse accadere sarà sul mare. I due si sono conosciuti a Roma, con la mano di Renzo Arbore, che ha combinato l’incontro.

