Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma e Leonardo il messaggio strappalacrime della Dama

Uomini e Donne, scopriamo le anticipazioni che riguardano il rapporto tra Gemma e Leonardo: cosa si svela dietro al messaggio della dama su Instagram?

Uomini e Donne si è fermato per la consueta pausa natalizia, lasciando in sospeso diverse trame che arriveranno a compimento col ritorno delle trasmissioni fissato per il 10 gennaio. Tra le vicende in sospeso c’è sicuramente quella di Gemma e Leonardo, una situazione molto intricata che sembrava poter volgere al meglio nell’immediato. Poi però è sorta la distanza tra i due, con diverse incomprensioni che hanno messo a repentaglio il loro rapporto. L’interruzione delle trasmissioni è arrivata in un momento d’incertezza, lasciando gli spettatori col fiato sospeso, ma un messaggio pubblicato dalla dama su Instagram potrebbe essere rivelatorio.

Uomini e Donne, le anticipazioni su Gemma e Leonardo

Gemma ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un lungo messaggio in cui stila un bilancio dell’anno che sta per finire condito da una consapevole riflessione natalizia. Spulciando tra i like al post, manca quello di Leonardo e i due in realtà nemmeno si seguono su Instagram. Cosa può dire ciò? Sicuramente evidenzia che il legame tra i due non sia tornato saldo come sembrava poter essere all’inizio, quando addirittura si parlava della possibilità che i due uscissero insieme dal programma. Questo messaggio farebbe pensare che i due non abbiano trascorso insieme nemmeno un giorno delle festività natalizie, ma magari c’è ancora tempo per Capodanno per stare insieme.

Al momento, comunque, la situazione è complessa e difficile da definire. Sicuramente sapremo qualcosa in più dopo le feste, per il momento non resta che seguire gli indizi social che l’amatissima dama del trono over dissemina sul proprio profilo, per poi saperne qualcosa in più sulla situazione di Gemma e Leonardo col ritorno delle trasmissioni fissato per il 10 gennaio.

