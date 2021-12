Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 27 dicembre: chi è uscito e nomination

Torna l’eliminazione al Grande Fratello. Nella puntata del 27 dicembre del Grande Fratello VIP in nomination Biagio, Miriana e la coppia Giacomo-Valerio: scopriamo chi è uscito

Dopo ben 14 giorni torna ad essere eliminato un concorrente del Grande Fratello VIP. Con l’ingresso di nuovi VIP e la decisione da parte di alcuni di abbandonare il gioco, l’ultima ad essere stata eliminata è stata Maria Monsé il 13 dicembre. Nella puntata del 27 dicembre è arrivata una nuova eliminazione. Tre in nomination e a rischio: Miriana, Biagio e la coppia Giacomo-Valeria. Sempre più vicini Alessandro e Sophie con Jessica delusa dall’amica, Manila Nazzaro viene attaccata da Clarissa Selassie presente in studio e scoppia in lacrime. Scatta la lite anche tra Valeria e Nathaly. Scopriamo chi è stato eliminato nella puntata in onda il 27 dicembre e chi è in nomination.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip

Ad essere eliminato nella puntata di lunedì 27 dicembre 2021 è stato Biagio D’Anelli. La prima a salvarsi è stata Miriana Trevisan che ha conquistato il 42% dei voti dei telespettatori. Al ballottaggio finale hanno avuto la meglio Giacomo Urtis e Valeria Marini che restano così nella Casa. Biagio D’Anelli è il terzo concorrente eliminato tra quelli entrati nel corso di quest’edizione dopo Patrizia Pellegrino e Maria Monsé. Queste le percentuali di voto alla domanda “Chi vuoi salvare?”:

Biagio D’Anelli 20%

Giacomo Urtis e Valeria Marini 38%

Miriana Trevisan 42%

Uno smacco per Biagio D’Anelli che nella Casa aveva legato con Miriana Trevisan al punto tale da annunciare davanti alle telecamere di aver lasciato la sua ragazza. La stessa Miriana Trevisan si candida tra le favorite di questa edizione. Un grande risultato per lei che a novembre era stata eliminata dalla Casa ma è riuscita a rientrare con il biglietto di ritorno.

Chi è in nomination

Dopo l’eliminazione di Biagio D’Anelli, i concorrenti della Casa hanno dato l’immunità a Katia Ricciarelli, Lulu Selassie, Manila Nazzaro e Jessica Selassie. Sonia Bruganelli ha scelto invece la coppia Valeria Marini-Giacomo Urtis per la sua immunità, mentre Adriana Volpe ha reso immune Nathaly Caldonazzo. Ad essere in nomination per la prossima puntata sono Federica Calemme, Barù, Alessandro Basciano e Eva Grimaldi.

