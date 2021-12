Sissi, chi è l’attrice che interpreta la celebre principessa nella fiction di Canale 5? Scopriamo tutto quanto su Dominique Devenport.

Dopo l’esordio in Germania è arrivata anche in Italia la nuova serie tv sulla celebre principessa Sissi. Prodotta fuori dal Bel Paese, l’opera racconta in chiave moderna la vita della principessa Elisabetta d’Austria-Ungheria, nota al grande pubblico come Sissi. Il racconto inizia dagli anni di adolescenza della principessa e racconta poi il suo amore con Francesco Giuseppe I d’Austria e la sua vita come principessa. Nei panni della protagonista c’è l’attrice Dominique Devenport.

LEGGI ANCHE: Sissi quante puntate sono: trama

Chi è Dominique Devenport, interpreta Sissi

Dominique Devenport nasce a Lucerna, in Svizzera, il 1 luglio 1992, dunque ha interpretato Sissi a 30 anni di età. L’attrice ha anche il passaporto americano, grazie alla nazionalità di suo padre, originario del Wisconsin. Inizia fin da piccola a recitare a teatro, la sua passione, arrivando in televisione a venti anni.

Nel 2012 fa i suoi esordi televisivi nel film “Nebelgrind“. Continua a maturare esperienza e a studiare recitazione, fino a ricevere il ruolo della principessa Sissi nella fiction tedesca. Il primo vero ruolo da protagonista in tv per la giovane attrice che la critica tedesca ha definito nei panni della principessa “un’esordiente”. Non sono noti particolari sulla sua vita privata e se l’attrice abbia o meno un fidanzato.

Sissi nella fiction più sexy del film

“La mia Sissi è più ribelle e fragile. Non solo anche più sensuale. A dichiararlo al Festival di Cannes la stessa attrice che interpreta la principessa nella fiction di Canale 5. Dominique Devenport ha poi aggiunto presentando la serie tv alla stampa che si rispecchia in alcuni tratti del carattere di Sissi, di cui conosceva il profilo storico.

Un ruolo nel destino della bella esordiente, la sera prima dei casting è venuta a conoscenza dei provini per una fatalità: parlando ad un amico della sua somiglianza con la principessa davanti ad un birra ha scoperto che dei provini per la fiction.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI