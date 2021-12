Evelina Nazzari, chi è il marito e il famosissimo padre Amedeo

Evelina Nazzari, scopriamo i dettagli della vita privata dell’attrice, dalla sua situazione sentimentale fino al suo famosissimo padre Amedeo.

Evelina Nazzari è un’attrice romana, classe 1958, figlia di due famosi attori come Amedeo Nazzari e Irene Genna. Ha ereditato dai genitori il gene della recitazione e si è affermata soprattutto in ambito teatrale, apparendo anche in qualche fiction televisiva e saltuariamente al cinema. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata, dal suo matrimonio con Pino Micol al rapporto con suo padre Amedeo, uno degli attori più famosi del cinema italiano.

Evelina Nazzari, chi è il marito

Il marito di Evelina Nazzari è Pino Micol, anche lui attore molto famoso. Nato a Bari, studia recitazione a Milano e inizia a farsi strada nel mondo del teatro, ritagliandosi anche lui un posto di rilievo nel panorama e conoscendo proprio in scena Evelina Nazzari. Dagli anni ’80 inizia a occuparsi anche di regia teatrale, lavorando poi anche al cinema e in televisione, apparendo in famose fiction Incantesimo e L’onore e il rispetto.

Evelina Nazzari, chi è il padre

Evelina Nazzari è la figlia di Amedeo, famosissimo attore che ha fatto la storia del teatro italiano. Nato a Cagliari nel dicembre 1907, si trasferisce da piccolo a Roma con la famiglia e studiando in un collegio di padri salesiani sviluppa la sua vocazione teatrale, decidendo poi di abbandonare gli studi di ingegneria per dedicarsi a pieno titolo alla recitazione. A cavallo tra le due guerre diventa uno degli attori italiani più famosi in circolazione, dedicandosi molto al cinema, trovando molta fortuna sia con i melodrammi che con i ruoli impegnati soprattutto nel secondo dopoguerra. La sua morte è avvenuta il 5 novembre 1979 a causa di un collasso cardiorespiratorio, pochi mesi prima della nascita del suo primo nipote, Leonardo.

