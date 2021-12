Sergio Caputo, chi è la moglie Cristina Zatti e i figli

Sergio Caputo, chi è la moglie del cantautore: scopriamo tutto su Cristina Zatti e sui figli del noto cantante italiano.

Sergio Caputo è un cantante romano classe 1954, da tempo però è uscito dai radar spostandosi a vivere in Francia e non facendosi vedere con troppa frequenza in televisione. La sua carriera musicale però lo ha reso noto con alcuni brani molto famosi, soprattutto col disco Sabato italiano, che è stato una album di incredibile successo. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla vita privata del cantante, dal matrimonio con Cristina Zatti e sulla loro famiglia.

Sergio Caputo, la vita privata

Sappiamo che Sergio Caputo è sposato con Cristina Zatti: i due in diverse interviste hanno raccontato di essere molto felici e hanno avuto anche due figli: Lucrezia e Victor. Non si sa moltissimo in realtà sulla donna e sulla sua vita insieme al cantante: lo stesso Caputo ha sempre cercato di tenersi lontano dal gossip e il suo trasferimento in Francia è un’ulteriore prova di come cerchi la fuga dalle attenzioni.

Sono rarissimi gli scatti che immortalano Cristina Zatti, anche se ce n’è uno molto celebre. Nel 2015, infatti, Caputo ha pubblicato un disco di inediti dal titolo Pop, jazz and love e in copertina c’era una donna che usciva dalla doccia, col volto sorridente e con in testa un asciugamano. Quella donna, come ha rivelato lo stesso cantante, è proprio sua moglie Cristina e la copertina è il suo modo di dedicarle quell’album, a lei e ai figli Lucrezia e Victor.

Per il resto, sono pochissimi i dettagli che conosciamo sulla vita dei due. Sergio Caputo andando a vivere in Francia si è un po’ defilato dalla scena musicale italiana e i suoi ultimi album sono stati incentrati proprio sul panorama straniero.

