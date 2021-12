Vita di Pi dove è stato girato: location

Vita di Pi, dov’è stato girato il film che racconta le incredibili avventure di un giovane indiano: scopriamo tutte le location della pellicola.

Questa sera su Rai3 andrà in onda Vita di Pi, film del 2012 diretto da Ang Lee tratto dal best seller di Yann Martel. Il film racconta le storie pazzesche di un giovane indiano, accompagnato da una splendida tigre del Bengala, che lascia stupefatti a causa degli incredibili effetti speciali con cui è realizzato. Il film ha raccolto enormi successi sia di critica che di pubblico, portandosi a casa be 4 premi Oscar, tra cui quello alla miglior regia vinto da Ang Lee. Per l’occasione, ripercorriamo le location in cui è stato girato il film

Vita di Pi, dov’è stato girato

Il film è stato girato in diverse aree dell’India. Le scene esterne della prima parte prendono luogo a Pondicherry e Munnar, i luoghi dov’è ambientato il romanzo. Lo zoo che si vede nel film è quello di Taipei, nell’isola di Taiwan, dove sono state girate anche le scene dell’approdo di Pi nell’isola dei suricati, precisamente a Kenting.

Gran parte del film è stato girato in un aeroporto abbandonato di Taichung, ancora in Taiwan. Qui sono state svolte anche le riprese delle scene in mare, grazie all’allestimento di un’enorme vasca e del lavoro con la computer grafica. L’acqua è infatti realizzata graficamente, tranne che nella scena del naufragio, dove è vera.

Questi sono gli scenari principali in cui prendono vita le spettacolari avventure di Pi durante il film. La scelta del Taiwan è dovuta probabilmente al fatto che sia la patria di origine del regista Ang Lee, che ha scelto quindi di “giocare in casa” per realizzare il suo lavoro.

