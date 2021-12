Anna Ferraioli Ravel, chi è l’attrice che interpreta Titina ne I Fratelli De Filippo, il film che racconta la vera vita dei tre celebri fratelli Eduardo, Peppino e Titina De Filippo.

Giovedì 30 dicembre va in onda I Fratelli De Filippo, film girato da Sergio Rubini che illustra la vita dei tre grandi fratelli De Filippo, che hanno fatto la storia del trio napoletano. Nei panni di Titina ci sarà Anna Ferraioli Ravel: scopriamo tutto sull’attrice.

Anna Ferraioli Ravel, chi è Titina ne I Fratelli De Filippo

Anna Ferraioli Ravel nasce a Salerno nel 1988 e già nel 2003 esordisce a teatro recitando nella famosissima commedia di William Shakespeare Sogno di una notte di mezza estate. Nel 2012 si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia, continuando comunque a seguire vari corsi di recitazione e a recitare a teatro. All’esperienza sul palco, affianca quella al cinema, prima in piccoli ruoli, poi nella prima parte da protagonista nel 2018 nella pellicola Ci vuole un fisico di Alessandro Tamburini.

Nel 2019 l’attrice vince il Premio speciale come miglior attrice al Bridge Arts di Rostov e la sua interpretazione in Ci vuole un fisico le vale diversi riconoscimenti, che la lanciano come una delle attrici maggiormente in rampa di lancio. Dopo i successi degli ultimi anni, per lei è arrivato il momento di dare il volto a una vera e propria icona del teatro come Titina De Filippo, la sorella maggiore del trio. Al suo fianco, ci saranno Mario Autore e Domenico Pinelli, nei panni di Edoardo e Peppino De Filippo. Presentato in anteprima al festival di Roma, il film è uscito per qualche giorno nelle sale cinematografiche e ora è pronto a fare il suo esordio al grande pubblico in televisione.

