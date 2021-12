Anticipazioni Uomini e Donne, la verità di Tina sulle notti con Giucas

Giucas Casella al GF VIP aveva dichiarato di aver avuto una relazione con Tina Cipollari, l’opinionista replica

Stando alle anticipazioni, Dopo la registrazione di Uomini Donne dopo la pausa natalizia dovrebbe essere dopo il 2 gennaio. Cresce l’attesa perché la precedenza sarà data probabilmente al Trono Over con le ultime su Gemma Galgani e Leonardo per poi passare al trono classico con la presentazione delle corteggiatrici scese al buio per il nuovo tronista Luca Salatino. Si prevede però una nuova registrazione infuocata di Uomini e Donne, complice la replica di Tina Cipollari alle dichiarazioni di Giucas Casella al GF VIP.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma e Leonardo il messaggio strappalacrime della Dama

Uomini e Donne, Tina replica a Giucas

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Contrataque non confermate da fonti ufficiali, durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne Maria De Filippi potrebbe chiedere a Tina della sua ultima intervista in cui parla di Giucas Casella. Il concorrente del Gf Vip, ha infatti dichiarato nella Casa rispondendo all’ospite Patrizia De Blank, di aver avuto una frequentazione con l’opinionista all’epoca del reality “Il Ristorante”.

Al settimanale “Vero” Tina Cipollari ha replicato così sulle sue presenti notti con Giucas Casella: “Che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta” Una replica che è un’ironica smentita alle affermazioni dell’attuale gieffino giocando sulla sua attività di mago.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI