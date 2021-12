Giovedì 30 dicembre va in onda in prima serata su Rai 1 I fratelli De Filippo, film di Sergio Rubini che racconta la storia di tre dei più grandi protagonisti del teatro italiano del Novecento. Occhi puntati su Peppino, Titina ed Eduardo, cresciuti senza un padre, rappresentato in parte dallo “zio” Eduardo Scarpetta, il più famoso e acclamato attore e drammaturgo del suo tempo.

Dove è stato girato il film I Fratelli De Filippo di Sergio Rubini? Scopriamo i luoghi sfruttati per raccontare la storia di Peppino, Titina ed Eduardo, che dal padre/zio non hanno ereditato denaro ma di certo il talento sul palco.

I Fratelli De Filippo dove è stato girato

Non è stato facile girare I Fratelli De Filippo, considerando le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria. La pellicola di Sergio Rubini è ambientata negli anni 20 del Novecento, raccontando la storia dei tre fratelli, narrando la creazione della compagnia di teatro.

La prima parte delle riprese è stata effettuata tra Napoli, Marcianise e Santa Maria Capua Vetere. Nella seconda parte, invece, Sergio Rubini ha scelto di trasferire cast e crew a Capua, sfruttando il suo splendido centro storico. Il set ha infatti potuto giovare di antiche strade e palazzi. Va da sé come svariate scene abbiano avuto luogo all’interno di teatri. Il palcoscenico è di fatto uno dei protagonisti della pellicola, fianco a fianco con gli attori scelti per il cast. A Napoli molte scene sono state girate presso il Teatro Sannazaro, mentre a Santa Maria Capua Vetere si è optato per il Teatro Garibaldi.

Non manca però uno sguardo allo storico Teatro San Carlo di Napoli. Tra i set del capoluogo campano vi è piazza Cardinale Riario Sforza, sita nel centro storico. Questa apre su via dei Tribunali, dominata dall’obelisco di San Gennaro. Alcuni set sono stati allestiti anche in piazza del Plebiscito, così come piazzetta Salazar, le rampe Paggeria e via Conte di Ruvo, dove si affaccia un altro teatro ben noto in città, il Bellini.

A Marcianise una delle location principali è stato Palazzo Grauso Tartaglione, mentre a Santa Maria Capua Vetere la produzione è stata impegnata soprattutto a Teatro Garibaldi, come detto, all’interno e nei dintorni. A Capua, infine, è stata ricreata la casa della mamma Luisa De Filippo al civico 3 di Corso Gran Priorato di Malta. Il teatro Kursaal, invece, si trova in Corso Appio. Nel film è possibile vedere Peppino ed Eduardo discutere in strada. Lì è via Pier Delle Vigne.

