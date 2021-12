L’Anno che Verrà 2021 segnerà anche quest’anno la notte del 31 dicembre sugli schermi Rai: dove si svolgerà questa edizione dello show di fine anno?

Non c’è fine anno senza uno show di fine anno con cui passare gli ultimi minuti del 2021 e i primi del 2022. Anche questo 31 dicembre sugli schermi Rai andrà in onda il programma L’Anno che Verrà, condotto nuovamente da Amadeus, alla guida dell’evento fin dal 2015.

La diciannovesima edizione dello show di fine anno targato Rai vedrà anche la partecipazione di John Vignola e Marcella Sullo, oltre a tanti ospiti musicali come Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Donatella Rettore, Nek, Achille Lauro, Clementino, Rkomi, Fausto Leali, Edoardio Vianello, Alba Parietti, i Gemelli di Guidonia, Corona e gli immancabili Los Locos.

L’Anno che Verrà 2021: la location

Quest’anno il programma di Rai1 andrà in onda dall’Umbria, nell’inattesa location delle acciaierie di Terni, uno scenario che simboleggia il lavoro e la ripartenza, un buon augurio per un 2022 che si spera possa vedere la fine definitiva della pandemia. E che acquista ancora più valore in confronto alla passata edizione, che si tenne al chiuso e senza pubblico, negli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Per essere più precisi, l’edizione attuale de L’Anno che Verrà sarà ospitata dal palco 4 dell’acciaieria Acciai Speciali Terni S.p.a., davanti a un pubblico di 700 persone. Per seguire dal vivo la serata sarà ovviamente necessario esibire il Green Pass e un tampone negativo, oltre a indossare una mascherina FFP2.

