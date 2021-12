Le comiche è un celebre film commedia del 1990. La pellicola è stata diretta da Neri Parenti e ha come protagonisti Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. Il primo titolo di una trilogia cult.

Dove è stato girato il film Le comiche? Ecco le location principali della commedia con due grandi attori della commedia italiana. Una trama suddivisa in episodi, uno più divertente dell’altro.

Le comiche trama e cast

Due comici maldestri, in fuga dinanzi a una locomotiva, vengono fuori dallo schermo del cinema e si ritrovano coinvolti in numerose avventure. Sconvolgono gli sposi durante un matrimonio, lavorando come restauratori in chiesa. Assunti da un benzinaio, distruggono l’intera stazione di servizio. Innumerevoli i danni in un albergo sulle Alpi, dove sono poi costretti a lavorare come sguatteri per ripagare il tutto. Un insieme di episodi esilaranti, un disastro dopo l’altro.

Ecco il cast de Le comiche:

Paolo Villaggio: Paolo; boss mafioso

Renato Pozzetto: Renato; boss mafioso

Enzo Cannavale: il sacerdote

Fabio Traversa: Mario, lo sposo

Alessandra Casella: Domitilla, la sposa

Sal Borgese: il benzinaio

Giovanni Cianfriglia: il camionista “manesco”

Renato D’Amore: il proprietario dell’albergo

Gian: Amilcare, il marito geloso

Tiziana Pini: la moglie di Amilcare

Ennio Antonelli: il pizzaiolo

Giampaolo Saccarola: lo scagnozzo dei due boss

Andrea Belfiore: la spogliarellista del night club

Le comiche dove è stato girato

Andiamo alla ricerca delle principali location de Le comiche. Il film è stato girato principalmente a Roma e nella sua provincia. Scopriamo quali sono le ambientazioni principali:

Spiaggia : i due si separano al mare e la scena è girata presso il Castello di Santa Severa

: i due si separano al mare e la scena è girata presso il Castello di Santa Severa Chiesa : non si contano i disastri combinati dai due nella chiesa del matrimonio. Si tratta di San Biagio a Sacrofano

: non si contano i disastri combinati dai due nella chiesa del matrimonio. Si tratta di San Biagio a Sacrofano Nightclub : Il locale de I Marsigliesi è già stato sfruttato in passato per delle riprese. Si trova in via Monte Testaccio 46 e oggi si chiama Le Rune di Roma

: Il locale de I Marsigliesi è già stato sfruttato in passato per delle riprese. Si trova in via Monte Testaccio 46 e oggi si chiama Le Rune di Roma Villa : la base dei gangster è in una villa splendida, ben nota al pubblico come Villa alle Rughe

: la base dei gangster è in una villa splendida, ben nota al pubblico come Villa alle Rughe Agguato : la piazza dove i gangster tentano di far fuori i sosia si trova a Civitavecchia, all’interno della Repubblica dei Ragazzi, nel cuore del Villaggio Marinaro. La Torre che si vede è la Torre del Marangone

: la piazza dove i gangster tentano di far fuori i sosia si trova a Civitavecchia, all’interno della Repubblica dei Ragazzi, nel cuore del Villaggio Marinaro. La Torre che si vede è la Torre del Marangone Albergo tirolese: non solo Roma tra le ambientazioni de Le Comiche. Spazio anche per Bolzano, nello specifico Solda, dov’è l’albergo tirolese dove i due sposini sono in viaggio di nozze. Si trova in Strada Principale 26. Un tempo era l’Hotel Orties e oggi è l’Hotel Post

