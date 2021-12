L’allenatore nel pallone è una celebre commedia con protagonista Lino Banfi. Un film divenuto cult ed entrato a far parte della cultura popolare. Giunto in sala nel 1984, ha regalato all’Italia il personaggio di Oronzo Canà.

Dove è stato girato L’allenatore nel pallone? Quali sono le location di uno dei film più famosi della lunga filmografia di Lino Banfi? Andiamo a caccia delle ambientazioni più importanti.

LEGGI: Le comiche dove è stato girato: location

L’allenatore nel pallone dove è stato girato

Le riprese de L’allenatore nel pallone sono state effettuate principalmente a Roma. La Longobarda presenta il suo nuovo tecnico, Oronzo Canà, in una villa a Casal Lumbroso. L’allenatore, interpretato da Lino Banfi, abita in un piccolo appartamento. Le riprese esterne sono state effettuate a Marino. L’esatto indirizzo è via Vecchia di Grottaferrata 13.

La squadra va in ritiro in un albergo. Questo è l’hotel La Locandina, che si trova in via delle calcare 18, a Rocca di papa. Altra struttura alberghiera è quella dove si svolgono le trattative del calciomercato. È qui che Canà sogna in grande. Si tratta dell’Hotel Villa Pamphili, in via della Nocetta.

La stagione della Longobarda prende una piega differente dopo l’ingresso in campo del talento brasiliano Aristoteles. Il giovane calciatore viene mostrato inizialmente in un campetto di calcio della periferia di Rio de Janeiro. Questo è a breve distanza dallo stadio Maracanà. Una svolta per la produzione, che ha girato numerose scene in Brasile.

LEGGI: Gli Aristogatti significato: cosa insegna il cartone

Il locale notturno dove Gigi e Andrea portano l’allenatore è il famosissimo Scala, in Avenida Afranio de Melo Franco 296, nel quartiere Leblon di Rio. Qui le riprese si spostano da Praca di Santa Teresa, dove Gigi scende dal tram, a Rua Almirante Alexandrino, dove viene mostrato il murales dedicato all’Italia campione del mondo del 1982. Non poteva mancare, inoltre, la spiaggia di Copacabana, lungo l’Avenida Atlantica, così come un salto in un campo di calcio, che è lo Stadio Fratelli Ballarin.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI