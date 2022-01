Benedetta Porcaroli chi è: fidanzata con Riccardo Scamarcio?

Benedetta Porcaroli, scopriamo chi è l’attrice diventata famosa con la serie televisiva Baby e la sua presunta storia d’amore con Riccardo Scamarcio.

La giovane attrice Benedetta Porcaroli è una delle ospiti di Danza con Me, tradizionale programma del primo dell’anno di Roberto Bolle. L’attrice fa parte di un’inedita compagnia di ballo guidata da Ornella Vanoni e che annovera importanti donne provenienti dal mondo dello spettacolo come Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Sabrina Impacciatore e Diana Del Bufalo. Scopriamo qualcosa di più sull’attrice e sulla sua presunta storia d’amore con Riccardo Scamarcio.

Chi è Benedetta Porcaroli

Di origini romane, classe 1998, Benedetta Porcaroli ha 24 anni di età. Ha frequentato il Liceo Classico Mamiani per poi diplomarsi all’Istituto paritario Visconti. Grazie al suo talento ha recitato fin da bambina raggiungendo il successo nel ruolo di Chiara nella serie tv di Netflix Baby, incentrata sullo scandalo delle baby squillo dei Parioli di Roma. Il suo esordio in televisione risale però al 2015, nella fiction di Rai1 Tutto può succedere. Un anno dopo invece è arrivato l’esordio al cinema, in Perfetti Sconosciuti, in cui l’attrice ha potuto recitare al fianco di grandissimi nomi del cinema italiano. Recentemente, l’abbiamo vista protagonista de La scuola cattolica, il film che racconta il terribile massacro del Circeo.

LEGGI ANCHE: Roberto Bolle Danza con me: ospiti e scaletta

Benedetta Porcaroli e la storia con Riccardo Scamarcio

Si trattava inizialmente solo di un’indiscrezione, poi però i due sono usciti allo scoperto e hanno ufficializzato la propria relazione. Una storia a sorpresa, visto che Riccardo Scamarcio si era da poco sposato con Angharad Wood, con cui ha anche avuto sua figlia Emily. Poi però ha conosciuto Benedetta sul set de La Scuola Cattolica e tra i due è stato subito amore.

I due sono usciti allo scoperto dopo essere stati paparazzati, la ragazza a Cosmopolitan ha ammesso di trovarsi molto bene con l’attore, ma vuole comunque mantenere il riserbo su altri dettagli della loro vita insieme. Ciò che conta è che i due stanno vivendo una felice relazione sentimentale.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI