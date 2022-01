Django Unchained come finisce e significato

Django Unchained è uno dei film più importanti di Quentin Tarantino. La pellicola ha vinto due premi Oscar ed un omaggio al film del 1966 Django di Sergio Corbucci

Qual è il significato di Django Unchained? Come finisce il film diretto da Quentin Tarantino (scopri lo splendido rapporto con l’Italia) e che ha permesso a Christoph Waltz di conquistare il premio Oscar come miglior attore non protagonista? Scopriamo tutti i segreti della pellicola con protagonisti Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio.

Django Unchained come finisce

Schultz riesce ad uccidere Candie ma questo scatena un incredibile conflitto a fuoco. La scena madre di Django si conclude con il protagonista che deve arrendersi perché la sua donna Broomhilda è stata presa in ostaggio. Durante il conflitto puore anche lo stesso dottore Schultz. Imprigionato e ad un passo dalla castrazione, Django viene trasferito ai lavori forzati nelle miniere di carbone. Il suggerimento arriva da Stephen che convince Lara Lee ad optare questa soluzione.

Durante il trasferimento Django riesce a disfarsi dei suoi carcerieri e ritorna a Candyland. Lì salva la moglie e grazie all’atto di vendita di Broomhilda (pattuito dal dottor Schultz e trovato nel corpo del defunto) anche la sua donna è libera. Prima di scappare però Django uccide tutti e gambizza Stephen che non chiede perdono. Le sue minacce vengono messe a tacere dall’esplosione finale della villa.

Django Unchained significato

Django Unchained nasce da un omaggio di Quentin Tarantino a Django, film del 1966 diretto da Sergio Corbucci. Pietra miliare del western all’italiana vede come protagonista Django. Ambientato nel Sud degli Stati Uniti, al confine col Messico, Django è un reduce nordista. Il film si apre con una scena entrata nella storia del cinema e che vede il protagonista camminare mentre trascina una cassa da morto.

