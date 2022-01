Avete pensato a un film per Capodanno? Ecco una guida utile per riuscire a organizzare tutto con grande anticipo e in relax. Pellicole per la famiglia, coppie e bambini.

Una panoramica decisamente utile sui film di Capodanno tra i quali poter scegliere. Dall’animazione all’action, passando per le grandi saghe fantasy. Titoli per tutti i gusti, in televisione e in streaming.

Stasera in TV a Capodanno

Rai 3 propone un grande classico, C’era una volta in America. Una pellicola senza tempo. Un titolo per un pubblico maturo anche su Rai 4. Si tratta di Django Unchained di Quentin Tarantino. Risate su Canale 5 con Un Natale al Sud, mentre Italia 1 propone un grande classico: Mamma, ho perso l’aereo. Rete 4 è la scelta giusta, invece, per chi è a caccia di dramma e romanticismo. Andrà in onda Vi presento Joe Black.

Film Capodanno Netflix

Capodanno lascia libera scelta di interpretazione. In tanti continuano a guardare film di Natale anche all’inizio del nuovo anno. C’è chi invece opta per le grandi saghe da guardare con lunghe maratone e poi c’è semplicemente si lascia andare a film che adora o tanto romanticismo. Ecco una lista che potrebbe stuzzicare un po’ tutti.

La verità è che non gli piaci abbastanza

Crazy Stupid Love

Notting Hill

Piccole Donne

Don’t Look Up

Jumanji

Detective Pikachu

Goonies

Lo Hobbit

Tre uomini e una gamba

Chiedimi se sono felice

Interstellar

Orgoglio e pregiudizio

Boris il film

È stata la mano di Dio

Pensavo fosse amore e invece era un calesse

Perfetti sconosciuti

Il ciclone

Lo chiamavano Jeeg Robot

Mine vaganti

Red Notice

The Mask

Ritorno al futuro

Film Capodanno Amazon Prime Video

Se a Natale esiste un genere specifico di film che molti prediligono, Capodanno è un discorso a parte. La maggior parte delle persone preferisce riguardare i propri titoli preferiti. Una sorta di tradizione. Largo alle saghe, dunque.

Oltre a quella già citata di Harry Potter, vi sono Ritorno al futuro, Indiana Jones, Jurassic Park e molto altro ancora. Perché non gustarsi un po’ di adrenalina con The Gentlemen e Guns Akimbo. Spazio anche al romanticismo con Notting Hill. Si pensa però anche ai più piccoli, che avranno di che divertirsi con Minions, Cattivissimo Me, Paddington e molti altri film animati e non solo.

The Gentlemen

Cambio tutto

Guns Akimbo

Notting Hill

Ritorno al futuro

Indiana Jones

Minions

Cattivissimo me

Shrek

Paddington

Film Capodanno Disney Plus

Il catalogo di Disney+ è il paradiso di tutti gli amanti dei classici d’animazione, siano questi Disney o Pixar. Numerosi titoli tra i quali scegliere, tra quelli del passato e altri decisamente più recenti. Si potrebbe inoltre decidere di optare per una saga, e in tal senso c’è l’imbarazzo della scelta. Dalle maratone Marvel a quelle Star Wars, fino alle serie TV legate ai due franchise. Quelli di seguito sono dunque solo alcuni esempi:

Encanto

The Book of Boba Fett

Hawkeye

Star Wars Saga

Marvel Saga

Mamma, ho perso l’aereo

Luca

Alla ricercar di Nemo

Wall-e

Gli Incredibili

Zootropolis

Mulan

Toy Story

Ribelle

Robin Hood

Tarzan

Jungle Cruise

Pirati dei Caraibi

Frozen

