Frida Bollani Magoni chi è e chi sono i famosi genitori

Chi è Frida Bollani Magoni, la giovanissima cantante e figlia d’arte, star sui social e con due genitori molto famosi.

Il grande pubblico l’ha scoperta solo pochi mesi fa, quando nella scorsa primavera è apparsa nel programma di Rai3 Via dei Matti numero 0, ma è già diventata una star sui social con oltre 25.000 follower su Instagram. Frida Bollani Magoni, cantante e polistrumentista, è il nuovo nome della musica italiana.

Ha solamente 16 anni, ma suona praticamente da tutta la vita, e in questo fine 2021 ha tenuto diversi concerti, tra cui uno a Matera e uno a mola di Bari. Cieca dalla nascita, ha sempre ammesso di considerare questa cosa come un dono: “Proprio per questo la natura mi ha dato tante altre cose, come la capacità di ascoltare in modo diverso rispetto agli altri e l’orecchio assoluto”. Una passione, quella per la musica, sviluppatasi anche grazie ai suoi genitori, a partire da suo padre.

Chi i sono i genitori vip di Frida Bollani Magoni

Frida Bollani Magoni è infatti figlia del celebre musicista milanese Stefano Bollani, 49 anni, un talento artistico unico e immenso che spazia dalla musica al teatro, dalla scrittura all’umorismo, e che rappresenta uno dei più importanti nomi della storia del jazz italiano. È stato proprio lui a lanciare la carriera della figlia, in quanto conduttore del programma di Rai3 Via dei Matti numero 0.

Ma anche la mamma non è da meno: stiamo parlando di Petra Magoni, 49enne attrice e anche lei cantante con diverse apparizioni televisive e sei album all’attivo (l’ultimo uscito proprio nel 2021), attualmente parte del duetto jazz Musica Nuda assieme a Ferruccio Spinetti. Lei e Bollani hanno una relazione da diversi anni (già nel 1999 è nato il primo figlio, Leone) e hanno collaborato più volte assieme nei primi anni Duemila.

