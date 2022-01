Serena Rossi chi è il marito attore: si è ritirato?

Serena Rossi è la conduttrice di Danza con me, lo show del primo dell’anno con Roberto Bolle: scopriamo chi è il marito dell’attrice.

Alla conduzione dell’edizione del 2022 di Danza con me, lo show di danza di Roberto Bolle in onda in prima serata su Rai1, c’è Serena Rossi. Scopriamo quindi qualche dettaglio in più sulla vita privata dell’attrice, a partire da suo marito, anche lui attore nella vita.

Serena Rossi, chi è il marito

Si chiama Davide Devenuto il marito dell’attrice Serena Rossi. I due si sono conosciuti in Un Posto al Sole, la soap opera di Rai3 che li ha definitivamente lanciati nel mondo della recitazione. I due hanno vestito i panni di Carmen Catalano e Andrea Pergolesi, due volti molto amati dagli spettatori della soap opera di Rai3.

Davide è nato nel 1972 a Roma e attualmente ha 50 anni di età. La sua passione è sempre stata la recitazione, infatti dopo il diploma ha iniziato a specializzarsi in quello che sarà la sua professione. Grazie alla scuola di Beatrice Bracco ha subito iniziato con piccoli ruoli in tv per poi diventare popolare interpretando il ruolo di Andrea in Un Posto al Sole. Ha partecipato alla soap dal 2003 fino a inizio del 2020, quando ha deciso di abbandonare quel ruolo che lo ha reso noto al grande pubblico. Non si è affatto ritirato, tra le altre esperienze dell’attore ci sono fiction di successo come L’ispettore Coliandro, Ho sposato uno sbirro, Rex e Rocco Schiavone. Il ruolo attuale più importante è stato all’interno della fiction Rosy Abate.

Serena Rossi e Davide Devenuto storia d’amore

Come detto, Serena e Davide si sono conosciuti sul set di Un Posto al Sole, ma hanno iniziato a frequentarsi solo dopo che l’attrice ha abbandonato il ruolo di Carmen. Serena stessa ha rivelato che è stata lei a compiere il primo passo, invitandosi a casa di lui. Serena e Davide stanno ormai insieme da ben 12 anni e nel 2016 hanno avuto il loro primo figlio, di nome Diego. Tuttavia, la loro storia non è sempre stata semplice, infatti i due si sono lasciati diverse volte, tornando però insieme puntualmente ogni volta.

