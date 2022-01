Fioretta Mari, chi è la figlia e il famoso ex marito

La figlia di Fioretta Mari è un’affermata musicista nel genere celtico. L’ex marito l’ha fatta soffrire

Fioretta Mari, oltre ad essere un’affermata attrice e docente nelle migliori scuole di recitazioni italiane, non a caso Maria De Filippi l’ha scelta come prof di Amici in passato, ha una vita privata ricca di affetto. L’attrice ha infatti avuto un lungo matrimonio con un collega coronato dalla nascita di una figlia.

Chi è la figlia di Fioretta Mari e l’ex marito

La figlia di Fioretta Mari è Ida Elena De Razza, attualmente ha 35 anni di età e di lavoro fa la cantante. Ha esordito sin da giovanissima da attrice per poi specializzarsi nel canto e nel genere celtico. Attualmente vive in Svizzera e il suo ultimo brano si chiama Voices. La figlia dell’ex prof. di Amici si è spostata l’anno scorso con rito celtico dopo tre anni di fidanzamento. Il marito è svizzero si chiama Gino ed è un musicista. Si sono conosciuti ad un festival in Germania. La proposta di matrimonio, con anello antico, è arrivata in diretta Facebook.

L’ex marito di Fioretta Mari è Armando De Razza. Nasce come attore principalmente teatrale, lo stesso settore della Mari e probabilmente si sono conosciuti proprio al lavoro, ma è una nostra ipotesi. Si è poi affermato anche come cantante tra i brani più noti “Esperanza d’escobar”, parodia di Julio Iglesias. Recentemente il marito dell’ex prof di Amici ha recitato in diverse fiction tv come “Gli orologi del diavolo”, mentre al cinema tra i numerosi film che ha interpretato ci sono anche “Maschi contro femmine” e il sequel “Femmine contro maschi”.

Armando De Razza e Fioretta Mari si sono sposati da giovani e il loro matrimonio è poi finito dopo 20 anni d’amore. Lui ha fatto soffrire la moglie ma non abbiamo altri dettagli sui motivi della separazione. Attualmente sono in buoni rapporti. L’uomo ha attualmente 67 di età ed è il padre di Ida Elena De Razza, figlia anche della Mari.

