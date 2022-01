Come finisce Il domani tra di noi, il film del 2017 con Idris Elba e Kate Winslet? Ecco la risposta.

Bloccati in mezzo alle montagne, feriti e senza modo per chiamare aiuto: è questa la situazione in cui si ritrovano Ben Bass e Alex Martin, i due protagonisti del film Il domani tra di noi, interpretati rispettivamente da Idris Elba e Kate Winslet in questa pellicola del 2017 diretta da Hany Abu-Abbas.

Lui è un neurochirurgo e dove rientrare dall’Idaho a Denver per un’importante operazione, mentre lei è una fotoreporter che deve tornare in Colorado per il proprio matrimonio. Così, quando a causa di una tempesta il loro volo viene cancellato, i due decidono di affittarne uno privato, ma nel corso della traversata il pilota viene colpito da ictus e il velivolo precipita tra le montagne. Ma cosa succede poi?

LEGGI ANCHE: C’era una volta in America come finisce e significato

Il finale di Il domani tra di noi

Questo infatti è solo l’incipit del film, tratto dal romanzo del 2011 di Charles Martin Le parole tra di noi (The Mountains Between Us il titolo originale, sia del libro che della pellicola): i due protagonisti si salvano, ma rimangono bloccati e isolati tra le montagne, al freddo e per giunta feriti, in attesa di essere trovati dai soccorsi.

Dopo tanta fatica e sofferenza, con il rischio incombente della morte, la coppia di Il domani tra di noi riesce incredibilmente a raggiungere un deposito di legname e a salvarsi. Il legame che hanno stretto durante il difficile periodo sulle montagne è forte, ma Alex deve sposarsi, e così Ben sa che non ci può essere futuro per loro due.

Finiscono però per ricontattarsi tempo dopo, incontrandosi in un ristorante a New York: entrambi scoprono che l’altro ha cambiato vita e lavoro, e alla fine Alex rivela di non essersi sposata perché si era innamorata di Ben. Il domani tra di noi si conclude quindi con la coppia che si riunisce e decide di tentare di avere una vita assieme dopo la drammatica esperienza passata.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI