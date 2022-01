Dov’è stato girato Un viaggio a quattro zampe, il film del 2019 su una cagnolina che attraversa gli Stati Uniti per ritrovare i suoi padroni?

Un viaggio a quattro zampe, titolo originale A Dog’s Way Home, è un film del 2019 diretto da Charles Martin Smith, con Jonah Hauer-King, Ashley Judd, Edward James Olmos, Alexandra Schipp e Wes Studi. La trama racconta il lungo viaggio della cagnolina Bella per rincongiungersi ai suoi padroni.

Nel corso del film, la cagnolina attraversa da sola 660 chilometri nel territorio degli Stati Uniti, compiendo un viaggio che nel film dura due anni e mezzo, spostandosi dal Nuovo Messico, dove era stata mandata a vivere, fino a Denver, in Colorado. Ma il film è stato davvero girato in queste location?

Un viaggio a quattro zampe dove è stato girato

Il film è tratto da un racconto del 2017 di W. Bruce Cameron, che è anche autore della sceneggiatura, e, come abbiamo visto, copre geograficamente un’area che va dal Nuovo Messico al Colorado, nella zona sud-occidentale degli Stati Uniti, scenario tipico dei vecchi film western.

La produzione di Un viaggio a quattro zampe ha perà optato per una differente ambientazione per filmare il viaggio della cagnolina Bella. La pellicola è infatti stata realizzata nella zona di Vancouver, nella Columbia Britannica, cioè nel Canada occidentale. La ragione principale sono i costi minori di produzione dei film in questo paese, ma anche un clima generalmente più favorevole.

