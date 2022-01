Un viaggio a quattro zampe: la razza del cane Bella e dei suoi simpatici amici

Un viaggio a quattro zampe, scopriamo la razza del cane Bella e dei suoi amici nel film in prima visione questa sera su Rai1.

Nel film Un viaggio a quattro zampe, la cagnolina Bella affronta un lungo e faticoso viaggio alla ricerca del suo padrone. Un percorso in cui la protagonista farà incontri di ogni tipo: conosciamo qualcosa in più su Bella e sugli amici che incontrerà.

Un viaggio a quattro zampe: di che razza è Bella

Il film è ripreso dal libro Una casa per Bella, scritto da W. Bruce Cameron e che narra appunto l’incredibile viaggio di Bella alla ricerca dei suoi amati padroni. Bella è ufficialmente un pitbull di taglia molto piccola. Non è però difficile immagine che la cagnolina sia in realtà un mix di pitbull proprio perché ha un aspetto molto differente all’immagine di questo tipo di razza di cane a cui siamo abituati. Bella viene adottata da Lucas e Olivia, due giovani studenti di medicina, ma un giorno l’imprenditore immobiliare Gunter, che si sente minacciato nei suoi affari dall’attività di volontariato dei due ragazzi, sparge la voce che Bella sia un cucciolo di Pitbull, una razza di cane vietata a Denver, dove la storia è ambientata.

Lucas e Olivia dunque decidono di trasferirsi e nell’attesa affidano Bella a degli amici che vivono in New Mexico, ma la cagnolina scappa e comincia la sua avventura per ricongiungersi ai suoi padroni. Durante il suo viaggio, Bella fa incredibili incontri, tra cui un cucciolo di puma e uno di leone di montagna, che la accompagna a lungo nel suo cammino.

Le razze canine utilizzate per simpatici amici di Bella in questo film sono: mix Beagle-Pastore tedesco-terrier, Golden Retriever, Pastore tedesco, Pembroke Welsh Corgi e mix St. Bernard-Australian Shepherd. C’è una differenza di età di 7 anni tra Britt Robertson (Hannah) e KJ Apa (Ethan).

