Chi è l’Alessio Vassallo fidanzata? Ginevra Pisani che è uscita allo scoperto condividendo con il fidanzato una foto, che storia!

Alessio Vassallo, di origini siciliane è nato a Palermo ed è parte fondamentale di diverse produzioni come Agrodolce, I baci mai dati, Fino a qui tutto bene, Edda Ciano e il comunista, Squadra Antimafia – Palermo oggi 2 e Il giovane Montalbano. Volto noto della televisione, è di recente uscito allo scoperto con la fidanzata vip.

Alessio Vassallo fidanzata: chi è Ginevra Pisani

Dopo una relazione durata sette anni con la collega Lorena Cacciatore, Alessio Vassallo ha ritrovato l’amore. La nuova fidanzata, Ginevra Pisani, è molto famosa sul piccolo schermo italiano, palcoscenico che ha iniziato a calcare a quattordici anni.

L’Alessio Vassallo fidanzata, Ginevra Pisani, è nata nel 1998 e ha iniziato la sua carriera a quattordici anni nel mondo della moda. Successivamente ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Claudio D’Angelo, con il quale ha intrapreso una relazione di ben tre anni, prima di prendere strade diverse.

Dopo la relazione, la giovane fidanzata dell’attore è diventata famosa per il grande pubblico grazie al ruolo di Professoressa dell’Eredità, quiz di successo su Rai 1 condotto da Flavio Insinna.

Innamorarsi a Palermo

Lo scatto che ritrae i due innamorati a Palermo è dello scorso 15 dicembre, post sotto il quale Lorena Cacciatore – con la quale Alessio Vassallo è rimasto in ottimi rapporti – ha commentato “Finalmente, bellissimi!”. Oggi la giovane Alessio Vassallo fidanzata Ginevra Pisani ha scelto di abbandonare la carriera come Professoressa dell’Eredità, e il suo posto lo assumerà il modello Andrea Cerelli.

Ecco il messaggio della giovane, che ora si dedicherà alla recitazione teatrale: “L’Eredità, la mia casa. Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunitа di entrare in questa casa, di avermi fatta sentire accolta dal primo giorno”. Da gennaio infatti, Ginevra Pisani sarà in tournée per la rappresentazione teatrale del capolavoro di Camilleri “La concessione del telefono”.

