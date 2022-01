Emily Blunt chi è Mary Poppins ne Il ritorno di Mary Poppins

Emily Blunt, chi è l’attrice che presta il volto a Mary Poppins nel film Il ritorno di Mary Poppins? Scopriamo tutto su di lei.

Ne Il ritorno di Mary Poppins, sequel del leggendario film del 1964, a prestare il volto alla famosissima tata è Emily Blunt, una delle attrici più in voga di tutta Hollywood. Scopriamo quindi qualcosa in più su di lei.

LEGGI ANCHE: Chi è il vero Marchese del Grillo

Mary Poppins, chi è Emily Blunt

Nata nel sud-ovest di Londra, Emily Blunt è riuscita a costruirsi una carriera di assoluto successo, ricco di riconoscimenti e grandi traguardi raggiunti. Da giovane l’attrice soffriva di balbuzie, ma l’ha superata tramite la recitazione, formandosi in uno dei più prestigiosi college come l’Hurtwood House di Dorking. L’anno che la lancia al grande pubblico è il 2006, quando la donna riceve il Golden Globe come migliore attrice non protagonista in una serie o film televisivo grazie alla sua partecipazione a Gideon’s Daughter,

Da quel momento, sono tanti i ruoli in cui Emily Blunt riesce a distinguersi, ottenendo anche importanti candidature e riconoscimenti: tra questi ci sono pellicole come Il diavolo veste Prada, The Young Victoria, Into the Woods e, appunto, Il Ritorno di Mary Poppins. Recentemente, abbiamo visto Emily Blunt al cinema nel secondo capitolo di A Quiet Place, fortunata serie horror inaugurata dal regista John Krasinski, marito della moglie, e nel live action firmato Disney Jungle Cruise.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Emily Blunt si è fidanzata nel 2009 con John Krasinski e i due si sono sposati il 10 luglio 2010 scegliendo l’Italia come location della cerimonia, in particolare Cernobbio, sul lago di Como. I due hanno anche avuto due figli: Hazel, nata il 16 febbraio 2004, e Violet, venuta alla luce nel giugno 2016.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI