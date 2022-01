Federica Calemme chi è il “fidanzato” svelato a Gianmaria

Federica Calemme, chi è il fidanzato della partecipante del GF Vip svelato al coinquilino Gianmaria? Scopriamo tutti i dettagli.

Tra i protagonisti del Grande Fratello Vip c’è la modella campana Federica Calemme. In tanti pensavano che la showgirl fosse entrata nella casa da single, ma contro ogni aspettativa la realtà sembra essere ben diversa. Federica si è confidata con un altro inquilino della casa, Gianmaria Antinolfi, rivelando che fuori dalla casa c’è una persona che l’aspetta. Scopriamo tutti i dettagli.

Federica Calemme, chi è il fidanzato

Sembrava poter nascere qualcosa tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi all’interno della casa, ma la ragazza ha fatto una confidenza che cambia completamente lo scenario. Durante una chiacchierata infatti la ragazza ha svelato che fuori dalla casa c’è una persona che l’aspetta. La donna ha specificato che questa persona non può considerarsi ancora un vero e proprio fidanzato, ma è comunque una relazione appena iniziata e Federica si è ripromessa di essere chiara sia con sé stessa che con le altre persone.

Federica ha raccontato che questa storia è iniziata da un mese, si sono visti solo sei volte, ma Federica vuole arrivare fino in fondo in questa relazione, senza rischiare di buttare all’aria una storia che poi non saprebbe mai come sarebbe andata. Federica ha anche rivelato alcuni dettagli sull’identità di questa persona: ha 36 anni e il nome è composto da tre lettere. Inoltre, ha detto Federica che Gianmaria conosce questa persona, quindi dovrebbe appartenere al mondo dello spettacolo.

Niente da fare, ancora una volta, per Gianmaria Antinolfi, che vede sfumare un’altra possibile storia d’amore. L’uomo ha provato diversi flirt durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello, priva ha tentato un riavvicinamento con Soleil, poi si è avvicinato a Sophie. Niente da fare però, nemmeno ora con Federica.

