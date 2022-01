Nella casa del grande fratello vip cresce la tensione. Stasera 3 gennaio la verità sugli scontri e sulla scelta di Basciano

Al Grande Fratello VIP i nodi vengono sempre al pettine, ma stasera nella puntata del 3 gennaio per Alfonso Signorini sarà piuttosto complicato scioglierli. Tra coppie vere, o presunte, che nascono e scontri tra i vipponi la puntata post feste si presenta particolarmente incandescente.

Anticipazioni Gf Vip di stasera 3 gennaio

Stando alle anticipazioni, la nuova puntata del grande fratello vip vede al centro della scena i litigi tra i concorrenti. Lulù e Soleil, Jessica e Sophie, ma soprattutto Katia contro tutti: ha litigato con Manila, con Manuel e con Eva. In particolare per una frase detta su Bortuzzo (come ha aperto la porta riesce anche a chiuderla) il popolo dei social ha attaccato la vippona. Inoltre, Barù avrebbe a detta dei concorrenti fumato una canna in giardino, cannabis leggera legale? Sará probabilmente Alfonso Signorini a chiarire.

Passiamo alle nascenti coppie del gf vip. Federica Calemme tentenna su Gianmaria Antinolfi, prima rivela di avere qualcuno fuori poi gli dice spesso che sta bene con lui. Alessandro Basciano dopo essersi scambiati baci appassionati con Sophie ha detto a Davide che deve inquadrarla bene. Intanto a Capodanno ha ballato sensualmente con Soleil a cui dedica sempre particolari attenzioni. Stasera, nella puntata del 3 gennaio, sarà forse messo spalle al muro. Alta l’attenzione su chi sostituirà come opinionista per una notte Sonia Bruganelli, out perché in vacanza a Dubai. Si vocifera Laura Freddi.

Scopriremo questa sera chi uscirà tra i nominati Federica, Alessandro, Barù ed Eva. Infine, entra nella casa del grande fratello Kabir Bedi, ma stando alle anticipazioni sul gf vip non sarà l’unico: Delia Duran è negativa al Covid ma non è in quarantena, così come Adelaide De Martino e Marco Cartasegna.

